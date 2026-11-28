(VTC News) -

Ngọn lửa khai hội đã được thắp lên tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) sáng 27/11, khởi động ba ngày ngập tràn trải nghiệm ẩm thực và giải trí tại Firebeat 2026. Miễn phí vào cửa, lễ hội đưa thực khách tới những bếp nướng năm châu, gặp gỡ đầu bếp quốc tế và thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật ngay giữa các gian hàng ẩm thực.

Trong không gian hơn 43.000 m², hơn 200 thương hiệu phục vụ hơn 2.000 món ngon tại năm phân khu. Một buổi đi ăn ở Firebeat có thể kéo dài thành chuyến vui chơi cả ngày: xem món ăn được làm ngay trước mắt, cổ vũ đầu bếp so tài, tự thử sức với các trò chơi rồi cùng bạn bè nghe nhạc buổi tối. Đó là cách lễ hội kết hợp ẩm thực, giải trí và khám phá văn hóa theo tinh thần “eatertainment” trong ba ngày 27-29/11.

Khách hàng trải nghiệm nước giải khát Coca-cola và lưu lại khoảnh khắc đẹp tại Lễ hội Firebeat. Ảnh: BTC.

Gặp đầu bếp thế giới ngay bên bếp nướng

Tại World Chef’s Grand Feast - Đại tiệc Đầu bếp, brisket Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi được các đầu bếp trực tiếp chế biến. Khách vừa chọn món, vừa xem cách xử lý từng phần thịt, tẩm ướp và canh lửa trước khi thưởng thức thành phẩm.

Gần 30 đầu bếp từ 21 quốc gia trên năm châu lục tham gia lễ hội, trong đó có Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, cùng Michel Lentz, đầu bếp Pháp từng phụ trách nhà hàng sao Michelin Les Fresques. Qua những buổi trình diễn và giao lưu, người mê nấu ăn có dịp hỏi trực tiếp các đầu bếp về món ngon quê hương và kinh nghiệm làm nghề.

Thích món nướng châu Á, nhóm bạn có thể cùng chọn BBQ Hàn Quốc, yakitori Nhật Bản, satay Đông Nam Á hay tandoori Ấn Độ tại Asian Flame - Lửa Á Châu, nơi có Haidilao, Khrua Baan Thai. Mỗi người chọn một món để cả bàn nếm thử cách dùng gia vị của từng vùng.

Global Fire - Lửa Toàn Cầu có porchetta, kebab Azerbaijan, ức bò hun khói kiểu Mỹ, với các gian hàng VinPalace Cổ Loa, Almaz. Qua Chef Show, khách được tìm hiểu nguyên liệu, kỹ thuật nướng và cách thưởng thức món mình chọn.

Ở Hanoi Heritage - Vị Hà Nội, bún chả, phở, chả cá, bánh cuốn và cà phê trứng đi cùng câu chuyện của những người làm nghề. Khách ghé Vua Chả Cá, Bánh Cuốn Thanh Trì Bà Hoành, Phở Xưa Nam Định, xem nướng chả, tráng bánh, pha cà phê và nghe nhạc acoustic.

Cũng tại đây, Toa Đồng Xuân thuộc Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô gợi lại không gian phố chợ. Khách thưởng thức món Hà Nội trong toa tàu hai tầng, ngồi bên bàn ghế làm từ tà vẹt đường sắt cũ, rồi lên boong chụp ảnh và ngắm toàn cảnh lễ hội.

Bữa ăn đi cùng âm nhạc, sân khấu ở khắp lễ hội

Từ sáng đến đêm, không khí tại Firebeat luôn sôi động với âm nhạc, trò chơi và các hoạt động hoạt náo. Đoàn diễu hành “Đến Firebeat Vui Phải Biết” hay những vũ công biểu diễn cùng đạo cụ đồ dùng nhà bếp của Sunhouse chính là điểm nhấn lan tỏa tinh thần lễ hội đến khắp mọi khu vực.

Ngay bên quầy đảo BBQ, Kitchen Beat có những màn hip-hop trước giờ phục vụ món. Dọc hai cánh Sân Nam, Street Fire giới thiệu xiếc tung hứng dụng cụ bếp và trình diễn lửa. Đoàn nghệ sĩ Fire Parade diễu hành qua khuôn viên, dừng biểu diễn và chụp ảnh cùng người tham quan.

Những chiếc áo chứa đầy bia bên trong, những “vỉ nướng di động” tạo nên hình ảnh thú vị của nhóm hoạt náo. Ảnh: BTC.

Ở Beat Boulevard - Đại lộ chung nhịp, những bàn ăn chung trước sân khấu chính là nơi nhóm bạn ngồi lại theo tinh thần “Chung bàn bắt beat”. Khách chọn bia thủ công, đồ uống và món tráng miệng từ Creat Beer, Vía Cà Phê, Beckent Bauer, La Tea Tràng Tiền, cùng dùng bữa và nghe nhạc. Sân khấu Firebeat Music Show là tâm điểm thu hút chú ý với sự góp mặt của ca sĩ Trang Pháp vào tối 27/11, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc biểu diễn vào tối 28/11, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tiếp tục làm “nóng” lễ hội vào chiều 29/11.

Cùng con vào bếp, cùng bạn bè thử tài, hưởng ngàn ưu đãi

Tại Firebeat, các gia đình có thể cùng con có trải nghiệm đặc biệt tại workshop Đầu bếp Nhí. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp quốc tế, bé tự xếp từng lớp nguyên liệu để hoàn thành chiếc burger. Phần thịt được nướng sẵn để các em tập trung làm quen với nguyên liệu và tự tay làm món.

Với nhóm bạn, bốn khu Game Booth có thử thách vị giác, dùng đũa và kiến thức BBQ; tại Lửa Á Châu còn có trò đoán gia vị, đố vui văn hóa.

Booth Sprite - Càng Cay Càng Đã dành cho người thích thử sức với vị cay, thưởng thức Sprite để giải nhiệt, tương tác và nhận quà theo thể lệ. Khách cũng có thể chụp ảnh cùng mascot, các tiểu cảnh và khinh khí cầu phía Cổng Sprite. Chương trình bốc thăm có tổng giá trị quà tặng hơn 100 triệu đồng, gồm điện thoại Xiaomi Redmi từ Hoàng Hà Mobile, bếp điện và đồ dùng nhà bếp Sunhouse.

Trò chơi tại booth Sprite - Càng Cay Càng Đã thu hút nhóm bạn trẻ cùng chơi, cùng nhận quà. Ảnh: BTC.

Tại Firebeat, khách thanh toán không tiền mặt bằng cách nhận thẻ, nạp tiền tại quầy rồi chạm thẻ khi mua món. Green SM dành mã ưu đãi giảm 25%, tối đa 150.000 đồng, cho các chuyến xe đến và về từ lễ hội trong ba ngày 27-29/11/2026. Điểm đón, trả taxi và xe công nghệ nằm phía trước Sân Nam, cạnh Sảnh chính.

Hanoi Firebeat World Festival 2026 - Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội mang thông điệp “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, thuộc chuỗi hoạt động văn hóa tháng 11, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. VCCorp là đối tác truyền thông; Shopee Food, Tiger, Camel và Isuzu Nisu đồng hành cùng lễ hội.

Cuối tuần 28-29/11, Firebeat tiếp tục đón khách từ 10h đến 23h tại Sân Nam, VEC, để các gia đình, nhóm bạn cùng ăn ngon, xem biểu diễn và vui chơi xuyên ngày.

Thông tin chương trình tại firebeat.global.