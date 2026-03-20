FIFA phạt LĐBĐ Israel

Theo New Straits Times, FIFA đã phạt Liên đoàn bóng đá Israel (IFA) 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 5 tỷ đồng) do nhiều vi phạm liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Cơ quan quản lý bóng đá Israel để xảy ra tình trạng kỳ thị chủng tộc ở giải đấu trong nước mà không có biện pháp ngăn chặn, khắc phục hiệu quả trong thời gian dài.

Trước đó, tháng 10/2024, Liên đoàn bóng đá Palestine đã gửi khiếu nại lên FIFA, dẫn đến cuộc điều tra chính thức. Dù phía Palestine đề nghị đình chỉ IFA, FIFA chỉ áp dụng án phạt tài chính và cảnh cáo. Theo báo cáo của ủy ban kỷ luật FIFA, IFA không có biện pháp xử lý phù hợp đối với câu lạc bộ Beitar Jerusalem, dù đội bóng này bị ghi nhận có hành vi phân biệt chủng tộc kéo dài và lặp lại.

Báo cáo của ủy ban kỷ luật FIFA cho thấy IFA đã không có hành động thích đáng nào đối với hành vi phân biệt chủng tộc của CLB Beitar Jerusalem.

Báo cáo nêu rõ các biện pháp xử lý của IFA đối với Beitar Jerusalem là chưa đầy đủ và thiếu hiệu quả. Cổ động viên đội bóng này nhiều lần có hành vi phân biệt chủng tộc, sử dụng khẩu hiệu cực đoan và những lời lẽ xúc phạm nhằm vào cầu thủ người Ả Rập. FIFA cho rằng đây không phải là các vụ việc riêng lẻ mà là hành vi có hệ thống, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của bóng đá và làm tổn hại hình ảnh môn thể thao này.

IFA được yêu cầu treo băng rôn với thông điệp “Bóng đá kết nối thế giới - Không phân biệt đối xử” trong ba trận sân nhà tiếp theo thuộc các giải đấu của FIFA, đồng thời phải dành 1/3 số tiền phạt để triển khai các chương trình phòng chống phân biệt đối xử.

Báo cáo cũng chỉ trích IFA chưa có động thái rõ ràng trong việc lên án phân biệt chủng tộc, cũng như chưa có biện pháp thúc đẩy sự tham gia của cầu thủ Ả Rập hoặc Palestine.

“IFA chưa từng công khai lên án phân biệt chủng tộc, cũng chưa phát động bất kỳ chiến dịch nào nhằm chống lại vấn nạn này hay thúc đẩy sự tham gia của cầu thủ Ả Rập và Palestine. IFA cũng không tận dụng vai trò và ảnh hưởng của mình để thúc đẩy hòa bình hoặc ngăn chặn việc các CLB và quan chức trực thuộc đưa yếu tố chính trị vào bóng đá", báo cáo nêu rõ.

Ở một diễn biến khác, FIFA cho biết sẽ không xử lý các cáo buộc liên quan đến việc các CLB Israel tại Bờ Tây tham dự giải quốc nội, do vấn đề này còn phức tạp về mặt pháp lý quốc tế.