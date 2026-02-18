Bị cáo buộc phân biệt chủng tộc ngôi sao Real Madrid, Benfica lên tiếng

Trang chủ của CLB đã đưa ra tuyên bố thẳng thắn rằng các cầu thủ đội khách đã "nghe nhầm" và cáo buộc không đúng sự thật. Sự cố xảy ra tại Estadio da Luz, khi trận đấu buộc phải tạm dừng gần 10 phút.

Trọng tài Francois Letexier đã thực hiện động tác khoanh tay. Đây là tín hiệu chính thức cho hành vi phân biệt chủng tộc trên sân cỏ sau khi ngôi sao Vinicius Jr phản ứng dữ dội trước lời lẽ bị cho là xúc phạm nhắm vào anh.

Trận đấu phải tạm hoãn 10 phút do Vinicius Jr khẳng định mình bị phân biệt chủng tộc trên sân.

Theo phía Real Madrid, khi đang trở về giữa sân sau bàn mở tỷ số đẹp mắt, Vinicius đã bị cầu thủ trẻ của Benfica là Gianluca Prestianni, buông lời miệt thị. Tiền đạo người Brazil khẳng định mình bị gọi là "con khỉ".

Đồng đội Kylian Mbappe cho biết anh cũng nghe thấy nội dung tương tự, trong khi Aurelien Tchouameni tiết lộ phía Benfica lại nói đó chỉ là một câu chửi mang tính kỳ thị đồng tính.

Tuy nhiên, trong đoạn video do Benfica đăng tải giữa đêm, góc quay từ sát đường biên cho thấy khoảng cách giữa các cầu thủ là khá xa. CLB Bồ Đào Nha lập luận rằng, xét theo vị trí đứng, các cầu thủ Real Madrid "không thể nghe được" những gì Prestianni đã nói. Lập luận này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, khi nhiều ý kiến cho rằng đội bóng đang tìm cách phủ nhận vấn đề thay vì hợp tác điều tra.

Trong thông báo mới nhất trên trang chủ CLB, Benfica đã đưa ra bằng chứng phản bác cáo buộc

Tranh cãi càng bùng nổ khi HLV trưởng Jose Mourinho lên tiếng. Sau trận đấu, ông cho rằng Vinicius đã "kích động" đối thủ bằng màn ăn mừng quá khích.

Mourinho nhấn mạnh rằng sau một bàn thắng "điên rồ và tuyệt đẹp", điều cần làm là ăn mừng một cách tôn trọng rồi trở lại vị trí thi đấu. Ông còn gây sốc khi nói: "Ở mọi sân vận động mà Vinicius thi đấu, chuyện gì đó lại xảy ra. Luôn luôn như vậy."

Những phát biểu này khiến các cựu cầu thủ như Wayne Rooney, Clarence Seedorf và Theo Walcott sững sờ. Seedorf thẳng thắn nhận định Mourinho đã mắc "một sai lầm lớn" khi dường như biện minh cho hành vi phân biệt chủng tộc, dù chưa có kết luận chính thức.

Trên truyền thông Anh, Jamie Carragher và Micah Richards cũng chỉ ra sự mâu thuẫn trong phát ngôn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Carragher nhắc lại hình ảnh Mourinho từng chạy dọc đường biên tại Old Trafford hay khiêu khích CĐV đối phương trong quá khứ, để đặt câu hỏi về tính nhất quán trong quan điểm của ông.