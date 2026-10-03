EVNNPC hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 9 tháng năm 2026

(VTC News) -

Duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm

Trong khuôn khổ Hội nghị, EVNNPC tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

2 Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC; 3 Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho Ban tổ chức và nhân sự EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình và ông Trương Công Diệm - Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên.

EVN cũng công bố của Thủ tướng về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho EVNNPC do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVN, trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho bà Đỗ Nguyệt Ánh, đại diện EVNNPC.

Các phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân thuộc EVNNPC, đồng thời là động lực để Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cung ứng điện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, EVNNPC tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Sản lượng điện nhận đạt 91,14 tỷ kWh, tăng khoảng 11,25% so với cùng kỳ; điện thương phẩm đạt 89,31 tỷ kWh, tăng 11,49% và đạt 76,5% kế hoạch EVN giao. Giá bán điện bình quân đạt 2.164,29 đồng/kWh, tăng 59,53 đồng/kWh so với cùng kỳ.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm 9 tháng đạt 3,48%, thấp hơn 0,27 điểm phần trăm so với kế hoạch và giảm 0,06 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI đạt 1.263 phút, bằng 62,03% kế hoạch và giảm 50,14% so với cùng kỳ, cho thấy chất lượng cung cấp điện tiếp tục được cải thiện.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện, EVNNPC đẩy mạnh công tác quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng và tăng cường số hóa các quy trình nghiệp vụ. Công tác phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được triển khai theo quy định, với 16.151 khách hàng, tổng công suất khoảng 709,4 MW.

Trong đầu tư xây dựng, EVNNPC tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cung ứng và độ tin cậy cung cấp điện. Trong 9 tháng, Tổng công ty đã khởi công 47 dự án lưới điện 110kV và đóng điện 45 dự án; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trung, hạ thế và các công trình thuộc kế hoạch năm 2026.

Công tác tài chính - kinh doanh tiếp tục được EVNNPC chú trọng theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường quản trị chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần bảo đảm cân đối tài chính và hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được EVNNPC xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào triển khai GIS, Kho dữ liệu tập trung, các công cụ khai thác và phân tích dữ liệu, tự động hóa và số hóa trong quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Đối với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), giai đoạn 1 đã đóng điện vận hành 24/47 trạm biến áp 110 kV; các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài chính, EVNNPC tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Fitch Ratings vừa công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với EVNNPC, trong đó nâng Hồ sơ Tín nhiệm Độc lập (SCP) của Tổng công ty từ mức “bb” lên “bb+”; đồng thời khẳng định Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB+”, với Triển vọng Ổn định.

Kết quả này là một trong những dấu ấn đáng chú ý, ghi nhận sự cải thiện trong hồ sơ tín nhiệm độc lập của EVNNPC.

Tại Hội nghị, các Ban chuyên môn và đơn vị thành viên đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn trong các lĩnh vực hoạt động. Công tác truyền thông tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, trong khi văn hóa doanh nghiệp là nền tảng gắn kết đội ngũ, tạo đồng thuận và góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVN - ghi nhận những nỗ lực của EVNNPC trong 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh phụ tải tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp và yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng cao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lãnh đạo EVN đề nghị Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý nhu cầu điện và chủ động chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027.

Đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) phù hợp với quy định, điều kiện thực tế và yêu cầu vận hành hệ thống điện.

Trong 3 tháng cuối năm, EVNNPC tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành 34 dự án khởi công và 45 dự án đóng điện theo kế hoạch; hoàn thành các dự án lưới điện trung, hạ thế và các công trình thuộc kế hoạch năm 2026 trước ngày 15/12/2026.

Tổng công ty đồng thời chủ động chuẩn bị phương án cung ứng điện năm 2027, rà soát nhu cầu phụ tải, năng lực lưới điện, tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác quy hoạch và phát triển hệ thống điện; kiểm soát vận hành, giảm tổn thất, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Cùng với đó, EVNNPC tiếp tục hoàn thiện các nền tảng GIS, Kho dữ liệu tập trung, Dashboard, ERP và các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu; kiểm soát chi phí, công nợ, giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; nghiên cứu, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phục vụ tự sản xuất, tự tiêu thụ và BESS phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 là giai đoạn cần tập trung cao độ, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Các Ban chuyên môn và đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn trong mọi hoạt động.

CBCNV Điện lực Phù Yên, Bắc Yên, CTĐL Sơn La hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng EVN CSKH và tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến thuận tiện, an toàn.

Đặc biệt, EVNNPC cần tiếp tục phát huy vai trò của ngành điện trong đồng hành cùng các tỉnh, thành phố miền Bắc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; chủ động nắm bắt nhu cầu phụ tải, định hướng phát triển nguồn và lưới điện, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp bảo đảm hạ tầng điện đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Qua đó, EVNNPC không chỉ bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định mà còn góp phần tạo nền tảng hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Bắc trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tiếp tục đặt an toàn lao động lên hàng đầu, chuẩn bị sớm các điều kiện cho năm 2027 và phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp, đổi mới trong toàn Tổng công ty. Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, EVNNPC có nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.