EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

(VTC News) -

Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Duy trì tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện an toàn

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tháng 8/2026, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 11,053 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, điện thương phẩm đạt 79,16 tỷ kWh, tăng 12,05% so với cùng kỳ và đạt 67,81% kế hoạch năm EVN giao.

Công tác giảm tổn thất điện năng tiếp tục được tập trung thực hiện, tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 3,09%, lũy kế 8 tháng đạt 3,54%, giảm 0,05% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,21% so với kế hoạch EVN giao.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm nâng cao năng lực lưới điện và khả năng cung cấp điện.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) được đưa vào vận hành tại Ninh Bình, bổ sung thêm nguồn lực hỗ trợ lưới điện khu vực.

Trong tháng 8/2026, Tổng công ty khởi công 9 dự án và đóng điện 3 dự án 110kV; lũy kế 8 tháng khởi công 35 dự án và đóng điện 34 dự án. Đối với dự án hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giai đoạn 1, đến nay đã đóng điện 11/47 trạm biến áp, các đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công những hạng mục còn lại.

Cùng với đầu tư xây dựng, EVNNPC đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Nhiều công nghệ, thiết bị được thử nghiệm, triển khai trên lưới điện và từng bước ứng dụng vào quản lý kỹ thuật, vận hành; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được duy trì, riêng tháng 8/2026 đã tiếp nhận 42 ý tưởng sáng kiến từ các đơn vị.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVNNPC tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả ứng dụng EVN CSKH và Tổng đài EVN 1558. Đến nay, Tổng công ty dẫn đầu toàn Tập đoàn về số lượng khách hàng cài đặt, liên kết Ứng dụng EVN CSKH.

Việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được triển khai theo quy định. Trong tháng 8/2026, EVNNPC phát triển mới 2.563 khách hàng với tổng công suất 105,7 MW; lũy kế 8 tháng có 14.044 khách hàng với tổng công suất 605,6 MW.

Tính đến ngày 31/8/2026, toàn Tổng công ty có 15.643 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 929,3 MW. Đối với 16 dự án đầu tư lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở các đơn vị, đến nay cơ bản đã hoàn thành và đưa vào vận hành.

Nhân viên Điện lực Phố Hiến, CTĐL Hưng Yên, hướng dẫn khách hàng các tiện ích của App EVN CSKH.

Công tác truyền thông được triển khai chủ động, bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các vấn đề được xã hội quan tâm. EVNNPC tập trung truyền thông về dịch vụ khách hàng số, nguồn điện dự phòng đối với khách hàng có yêu cầu cao về độ tin cậy cung cấp điện, các hoạt động đầu tư xây dựng, Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu (EDGE) và những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty.

Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra), thông tin về tình hình vận hành lưới điện, công tác ứng trực và tiến độ khôi phục cấp điện được cập nhật kịp thời đến khách hàng và cộng đồng.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, những hành động đẹp, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, công nhân viên EVNNPC tiếp tục được lan tỏa. Trong tháng 8, một số nhân viên ngành Điện tại Lào Cai, Sơn La đã kịp thời hỗ trợ người dân, học sinh gặp tai nạn giao thông, phối hợp sơ cứu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế.

Những việc làm bình dị, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa EVNNPC trong cộng đồng.

Tăng tốc những tháng cuối năm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, EVNNPC tiếp tục tập trung các giải pháp bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa bão, giông sét còn diễn biến phức tạp.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện, chủ động phòng ngừa sự cố, kiểm soát các đường dây, trạm biến áp mang tải cao và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao năng lực cấp điện.

EVNNPC tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng, tập trung xử lý các đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao, tối ưu phương thức vận hành, san tải, cân pha, cải tạo lưới điện và nâng cao hiệu quả đo đếm.

Đóng điện an toàn và thành công Giai đoạn 1 của dự án lưới điện trọng điểm nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hải Hà - Quảng Hà - Texhong (Quảng Ninh).

Công tác nâng cao độ tin cậy cung cấp điện được tăng cường thông qua phân tích các chỉ số sự cố, SAIDI và khai thác dữ liệu từ các hệ thống quản lý vận hành, qua đó kịp thời nhận diện, xử lý những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, mất điện kéo dài hoặc lặp lại.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống đo đếm từ xa và nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý, triển khai DPPA.

EVNNPC phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng có thể còn xuất hiện trong những tháng cuối năm, EVNNPC khuyến nghị khách hàng, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; tắt các thiết bị điện không cần thiết, ưu tiên sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30 hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, hỗ trợ vận hành an toàn, ổn định.