Esports Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa, giành huy chương đồng ASIAD 2026

(VTC News) -

Sáng 1/10, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết ASIAD 2026. Esports Việt Nam qua đó giành thêm một tấm huy chương đồng tại đại hội.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết với quyết tâm cao và tạo ra thế trận ấn tượng trong ván đầu tiên. Sau 17 phút, đại diện Việt Nam dẫn đối thủ 12-3 về tỷ số mạng hạ gục, đồng thời tạo cách biệt 3.200 vàng. Các tuyển thủ Việt Nam kiểm soát tốt khu vực đường giữa và liên tục gây sức ép bằng những pha giao tranh hiệu quả.

Tuy nhiên, Đài Bắc Trung Hoa dần thu hẹp khoảng cách. Bước ngoặt xuất hiện khi đối thủ kiểm soát thành công Baron Nashor. Bùa lợi quan trọng này giúp Đài Bắc Trung Hoa giành lại thế chủ động, vượt lên về lượng vàng và liên tục gây sức ép lên các đường.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành tấm huy chương đồng sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: LoL Esports VN)

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực chống trả nhưng không thể duy trì lợi thế có được ở đầu ván. Đài Bắc Trung Hoa tận dụng tốt thời cơ để phá hủy nhà chính, qua đó giành chiến thắng và vươn lên dẫn 1-0.

Sang ván thứ hai, cục diện hoàn toàn nghiêng về phía Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ sớm chiếm ưu thế về mạng hạ gục và lượng vàng, sau đó liên tục mở rộng khoảng cách. Đến phút 18, Đài Bắc Trung Hoa đã dẫn 19-8 về mạng, 4-0 về số trụ và tạo cách biệt hơn 9.000 vàng.

Việt Nam cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những tình huống giao tranh nhằm thu hẹp khoảng cách nhưng không thành công. Đài Bắc Trung Hoa duy trì khả năng kiểm soát bản đồ và các mục tiêu lớn, khiến đại diện Việt Nam ngày càng gặp khó khăn.

Phút 26, sau khi sở hữu bùa lợi Baron cùng cách biệt hơn 17.000 vàng, Đài Bắc Trung Hoa tràn vào căn cứ của Việt Nam. Đối thủ phá hủy nhà chính khi dẫn 26-10 về mạng hạ gục và 9-0 về số trụ, khép lại ván đấu sau gần 27 phút.

Thất bại 0-2 khiến đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước ở bán kết và giành huy chương đồng ASIAD 2026. Đây là tấm huy chương đồng thứ hai mà Esports đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Tính đến 10h sáng ngày 1/10, Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn với 21 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.