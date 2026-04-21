Endocyto 520x: Khi nội soi tiến tới cấp độ tế bào

Trong thực hành tiêu hóa, điều các bác sĩ lo ngại nhất là thay đổi rất nhỏ, rất sớm - dễ bị bỏ qua nhưng có thể liên quan đến nguy cơ ung thư. Đặc biệt, ung thư dạ dày và đại trực tràng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng. Theo các tổ chức y khoa quốc tế, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển, trong khi phát hiện sớm là yếu tố then chốt giúp cải thiện tiên lượng.

Trong bối cảnh đó, nội soi không chỉ dừng lại ở vai trò tầm soát, mà trở thành công cụ quan trọng để phát hiện bệnh từ giai đoạn rất sớm.

Khi nội soi không chỉ “nhìn thấy”

Nội soi tiêu hóa đã có nhiều bước tiến với các công nghệ như ánh sáng trắng, nội soi phóng đại hay nội soi dải tần hẹp (NBI), giúp quan sát bề mặt rõ hơn nhưng không phải tổn thương nào cũng dễ thấy, nhất là các tổn thương rất nhỏ, phẳng hoặc chỉ thay đổi nhẹ về màu sắc, dễ bị bỏ sót.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa cho thấy, những thay đổi bất thường ở cấp độ tế bào và vi mạch thường xuất hiện sớm hơn so với biến đổi hình thái bề mặt. Đây cũng là lý do nội soi hiện đại đang hướng đến khả năng quan sát sâu hơn, không chỉ dừng ở hình ảnh đại thể.

Endocyto 520x - “nhìn sâu hơn” ngay trong lúc nội soi

Endocyto 520x là hệ thống nội soi siêu phóng đại với khả năng phóng đại lên tới 520 lần, cho phép quan sát cấu trúc niêm mạc ở mức chi tiết cao, tiến gần đến hình ảnh mô học.

Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ:

- Quan sát cấu trúc tế bào bề mặt (hình dạng nhân, sự sắp xếp tế bào)

- Đánh giá hệ thống vi mạch niêm mạc

- Nhận diện ranh giới tổn thương, kể cả với các tổn thương phẳng

Tế bào quan sát dưới hệ thống nội soi Endocyto 520x.

Tại hội thảo “Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa” ngày 22/03/2026, TTƯT. PGS. TS. BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia tại Thu Cúc TCI - cho biết: Triệu chứng lâm sàng rất quan trọng, nhưng nội soi dạ dày, đặc biệt với công nghệ tiên tiến, đóng vai trò quyết định trong chẩn đoán và sàng lọc ung thư sớm; trong khi đó, sinh thiết giải phẫu bệnh vẫn là tiêu chuẩn xác định.

Tuy nhiên, một số tổn thương sớm có thể bị bỏ sót với nội soi thường và được cải thiện nhờ các công nghệ như NBI, hiện đã được ứng dụng tại Thu Cúc TCI.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nội soi tiêu hóa.

Dữ liệu từ các nghiên cứu cho thấy, các công nghệ nội soi cấp độ tế bào như endocytoscopy có khả năng đánh giá tổn thương với độ chính xác cao, hỗ trợ phân biệt loạn sản và ung thư ngay trong quá trình nội soi. Đây là cơ sở cho hướng tiếp cận “định hướng mô học tại chỗ” (optical biopsy), cho phép bác sĩ đưa ra nhận định ngay trong nội soi, đồng thời đóng vai trò bổ trợ trong định hướng xử trí phù hợp.

Ứng dụng lâm sàng theo vị trí tổn thương

Tại dạ dày, Endocyto 520x giúp phân biệt viêm teo, dị sản ruột, đặc biệt trong theo dõi bệnh nhân nhiễm H. pylori hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa; đồng thời hỗ trợ đánh giá ranh giới tổn thương trước can thiệp như ESD, EMR - (ESD: Cắt tách tổn thương sớm qua nội soi không cần phẫu thuật mở; EMR: Cắt bỏ tổn thương nông như polyp, u tuyến) và phân loại theo VS classification (Yao)** - phân loại tổn thương dạ dày bằng nội soi phóng đại kết hợp NBI.

Tại đại tràng, Endocyto 520x hỗ trợ đánh giá, phân loại chính xác hơn theo pit pattern Kudo (phân loại cấu trúc niêm mạc để dự đoán lành/ác tính), đặc biệt type IV, V nhằm dự đoán xâm lấn dưới niêm mạc. Công nghệ này cũng giúp phát hiện nhanh tổn thương phẳng trên nền viêm đại tràng mạn (surveillance colonoscopy trong IBD - theo dõi định kỳ bệnh viêm ruột mạn tính).

Tổn thương mô học tại đại tràng.

Tại thực quản, phân tích IPCL pattern - Phân loại hình ảnh vi mạch nhú nội biểu mô (Intraepithelial Papillary Capillary Loops - IPCL) thường kết hợp NBI trong đánh giá Barrett's esophagus và ung thư biểu mô vảy sớm; đồng thời, xác định ranh giới tổn thương trước can thiệp nội soi.

Sự phát triển của nội soi cấp độ tế bào đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tiêu hóa. Từ việc quan sát hình ảnh bề mặt, nội soi ngày nay đã có thể tiếp cận những thay đổi rất sớm, khi bệnh vẫn còn ở giai đoạn có thể can thiệp hiệu quả.

Với khả năng quan sát chi tiết hơn, hỗ trợ phát hiện sớm và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, Endocyto 520x không chỉ là một cải tiến công nghệ, mà còn là công cụ giúp bác sĩ đưa ra quyết định kịp thời hơn trong quá trình nội soi.