Eco White – giải pháp đột phá kiểm soát bệnh phân trắng trên tôm an toàn

(VTC News) -

Eco White - giải pháp sinh học thế hệ mới giải cứu ao tôm

Qua quá trình không ngừng nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn Nông nghiệp Ecotech Việt Nam từng bước khẳng định định hướng tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp sinh học an toàn, hiệu quả cho ngành nuôi tôm.

Trong đó, Eco White là một trong những sản phẩm chủ lực, được phát triển nhằm hỗ trợ kiểm soát bệnh phân trắng, góp phần giúp người nuôi chủ động hơn trong quản lý sức khỏe tôm và hướng đến quy trình nuôi hiệu quả, bền vững.

Eco White - giải pháp sinh học thế hệ mới giúp kiểm soát bệnh phân trắng.

Cơ chế tác động toàn diện

Điểm nổi bật của Eco White nằm ở công thức kết hợp mật độ cao gồm 300 tỷ lợi khuẩn Bacillus, 30 tỷ nấm men Saccharomyces cùng hệ thảo dược tự nhiên chuyên biệt. Sự kết hợp này được định hướng sẽ hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện sức khỏe tôm và góp phần kiểm soát tình trạng phân trắng trong quá trình nuôi.

Khi đưa vào ao nuôi hoặc đường ruột tôm, hàng trăm tỷ lợi khuẩn Bacillus nhanh chóng ức chế, cạnh tranh không gian sống và nguồn thức ăn, qua đó đẩy lùi sự phát triển của các chủng vi khuẩn có hại - đặc biệt là dòng vi khuẩn Vibrio, vốn là tác nhân chính gây ra hội chứng phân trắng.

Nhờ cơ chế tác động chuyên sâu này, tình trạng phân trắng được cải thiện rõ rệt, trả lại cho ao nuôi nguồn nước thông thoáng, trong lành và ổn định.

Eco White - tiên phong ứng dụng sinh học trong việc xử lý bệnh phân trắng.

Bên cạnh việc kiểm soát mầm bệnh, sự kết hợp giữa nấm men tự nhiên và các thành phần thảo dược chuyên biệt trong Eco White còn hỗ trợ đắc lực cho quá trình phục hồi cấu trúc đường ruột của tôm. Các dưỡng chất này giúp tái tạo các lớp biểu mô ruột đã bị tổn thương, củng cố hệ tiêu hóa từ gốc.

Khi đường ruột khỏe mạnh, khả năng hấp thụ dưỡng chất của tôm được tối ưu hóa, giúp vật nuôi ăn khỏe, lớn nhanh và đồng đều. Quá trình lột xác diễn ra thuận lợi hơn, giúp tôm sở hữu bộ vỏ bóng loáng, chắc khỏe và đạt kích cỡ thương phẩm tối ưu khi đến kỳ thu hoạch, kể cả đối với những ao từng gặp sự cố về dịch bệnh.

Một trong những ưu điểm vượt trội của Eco White là công thức hoàn toàn không chứa kháng sinh. Giải pháp này giúp người nuôi giải quyết nỗi lo về tình trạng tồn dư hóa chất hay hiện tượng kháng thuốc thường gặp.

Tôm nuôi lớn lên trong điều kiện an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận các đơn hàng lớn, được thương lái thu mua với mức giá cạnh tranh mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Uy tín được bảo chứng bởi chuyên gia và thực tiễn ao nuôi

Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng trên lý thuyết, uy tín và chất lượng của Eco White đã vượt ra khỏi giới hạn của các ao nuôi thương phẩm để ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống kiểm định chuyên môn.

Sản phẩm vinh dự là cái tên sáng giá được đưa tin rộng rãi trên các đài truyền hình lớn uy tín như HTV9, VTV2 và Đài truyền hình Cà Mau. Đặc biệt, Eco White từng bước khẳng định tầm vóc thương hiệu khi góp mặt tại Hội chợ xuân VTV 2026 tổ chức ngay bên trong Đài truyền hình quốc gia VTV, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khách tham quan và giới chuyên môn.

PGS.TS Kim Văn Vạn chia sẻ về sản phẩm Eco White trên đài truyền hình Cà Mau.

Chất lượng của Eco White cũng nhận được những lời ngợi khen, đánh giá là bước tiến mới trong quy trình nuôi trồng thủy sản từ các chuyên gia gạo cội hàng đầu ngành như PGS.TS Kim Văn Vạn (Trưởng khoa Thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và TS Nguyễn Huy Điền (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản).

Sự công nhận từ các chuyên gia đầu ngành chính là “bảo chứng” vàng cho độ an toàn, hiệu quả và tính khoa học của sản phẩm.

Cam kết vững chắc từ nhà sản xuất vì lợi ích người nuôi tôm

Với phương châm “Thành công của người nuôi tôm là thước đo giá trị của doanh nghiệp” làm kim chỉ nam, Ecotech luôn đồng hành sát cánh cùng bà con nông dân qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và cam kết mạnh mẽ.

Chính nhờ hiệu quả thực chiến vượt trội tại hàng nghìn ao nuôi trên khắp cả nước, Eco White đã và đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp bà con nông dân vững tay chèo, vượt qua mọi thách thức dịch bệnh và kiến tạo những vụ mùa trúng lớn, bội thu.