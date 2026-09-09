Được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh, gã đàn ông lại vận chuyển 1,15 kg ma túy

(VTC News) -

Ngày 9/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Hoài An (SN 1988, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/2, Võ Hoài An ngồi uống nước tại một quán bên Quốc lộ 9 (xã Lào Bảo - cách nhà khoảng 1km) thì gặp hai người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch.

Trong lúc trò chuyện, An kể mình mắc bệnh đái tháo đường, có biến chứng đến thận và mắt, thường xuyên phải vào TP Huế khám, chữa bệnh nên tốn kém chi phí.

Bị cáo Võ Hoài An tại phiên toà xét xử sơ thẩm

Nghe vậy, hai người này thuê An vận chuyển ma túy vào Huế để lấy tiền công. Do cần tiền chữa bệnh, An đồng ý. Sau đó, hai người đàn ông hẹn An đến tối quay lại nhận ma túy và lấy số điện thoại của An để liên lạc.

Khoảng 18h cùng ngày, An đến khu vực Quốc lộ 9 để chờ. Sau đó, hai người lúc sáng đưa cho An một gói nilon màu trắng chứa ma túy dạng hồng phiến, dặn sáng hôm sau đưa vào khu vực Bệnh viện Trung ương Huế sẽ có người đến nhận.

Khoảng 8h ngày 9/2, An đón xe khách từ xã Lao Bảo vào TP Huế. Đến khoảng 12h cùng ngày, khi An đi bộ đến trước khu vực căng tin số 2 của Bệnh viện Trung ương Huế để chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng Công an TP Huế kiểm tra, bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ trên tay phải của An một gói nilon màu trắng, bên trong có 8 gói nilon màu tím viền đỏ và 2 gói nilon màu hồng. Các gói đều chứa nhiều viên nén hình trụ tròn màu đỏ và xanh.

Võ Hoài An khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy hồng phiến. Kết quả giám định xác định số ma túy An vận chuyển có khối lượng hơn 1,15 kg ma tuý loại Methamphetamine. Kết quả xét nghiệm cũng xác định An dương tính với chất ma túy.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Huế tuyên phạt Võ Hoài An 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cộng với 6 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 26 năm 6 tháng tù.

Được biết, tháng 3/2021, An bị TAND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, do bị bệnh đái tháo đường có biến chứng đến thận và mắt nên An được tạm hoãn thi hành án để điều trị bệnh và nay tiếp tục thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ma túy.