Mua bán hơn 4,3kg ma túy cùng đồng bọn, 'ông trùm' xứ Huế lĩnh án tử hình

(VTC News) -

Ngày 7/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm Nguyễn Đình Chiến (SN 1990), Hồ Văn Thanh Hưng (SN 1974), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Trần Ngọc Mẫn (SN 1981) cùng trú TP Huế và Lê Thị Tám (SN 1996, trú tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2025 đến ngày 4/9/2025, Nguyễn Đình Chiến nhiều lần tổ chức mua bán trái phép các loại ma túy gồm methamphetamine, MDMA, ketamine và heroine tại TP Huế, với tổng khối lượng hơn 4.378,5 gam.

Để mở rộng hoạt động mua bán ma túy, từ tháng 7/2025, Chiến thuê Hồ Văn Thanh Hưng nhận và trực tiếp giao ma túy cho khách. Tổng khối lượng ma túy Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến hơn 4.358 gam. HĐXX xác định Hưng là đồng phạm thực hành trong vụ án.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: PV)

Trong tháng 9/2025, Nguyễn Thanh Giàu nhiều lần mua ma túy của Chiến để bán lại kiếm lời và sử dụng. Khi Giàu bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ hơn 18,1 gam ma túy các loại methamphetamine và heroine.

Đối với Lê Thị Tám và Trần Ngọc Mẫn, từ tháng 7/2024 đến ngày 4/9/2025, hai bị cáo nhiều lần mua ma túy từ Nguyễn Đình Chiến để bán lại. Khi bị bắt quả tang, lực lượng chức năng thu giữ 1,2358 gam methamphetamine. Trong vụ án này, Tám giữ vai trò chính, Mẫn là đồng phạm thực hành.

Quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và tự thú về những lần phạm tội trước đó. Riêng Nguyễn Đình Chiến bị xác định phạm tội nhiều lần và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Hồ Văn Thanh Hưng được xác định có tình tiết tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm. Nguyễn Thanh Giàu có ba con nhỏ dưới 15 tuổi, Lê Thị Tám có cha, mẹ là người có công với cách mạng. Đây là những tình tiết được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Theo hồ sơ, Nguyễn Đình Chiến từng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” và chấp hành xong án phạt vào đầu năm 2023. Ngoài ra, Chiến còn có một tiền sự về hành vi kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đủ điều kiện theo quy định.

Nguyễn Thanh Giàu cũng từng có tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, Trần Ngọc Mẫn từng lĩnh 16 năm tù về các tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản của công dân”.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Đình Chiến và Hồ Văn Thanh Hưng là đặc biệt nghiêm trọng khi các bị cáo thực hiện việc mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn, gây nguy hại cho xã hội, tiếp tay cho tệ nạn và các loại tội phạm khác.

Đặc biệt, đối với Nguyễn Đình Chiến, dù từng bị xử phạt 16 năm tù về chính tội danh liên quan đến ma túy, sau khi chấp hành xong án phạt, bị cáo vẫn tiếp tục phạm tội với quy mô lớn hơn. Theo Hội đồng xét xử, hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Đình Chiến mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Hồ Văn Thanh Hưng bị tuyên tù chung thân cùng về tội danh trên. Ba bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thanh Giàu bị tuyên 9 năm tù, Lê Thị Tám 6 năm tù và Trần Ngọc Mẫn 8 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.