Được công an giải cứu trong rừng sâu, du khách Mỹ xúc động viết thư tay cảm ơn

(VTC News) -

Công an xã Bà Nà, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm và cứu hộ 2 du khách nước ngoài đi lạc trong rừng sâu. Đó là anh Austin Drake Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức). Sáng 14/10, họ đi lạc tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Đến 11h30 cùng ngày, sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả hai du khách. Tại thời điểm được phát hiện, sức khỏe của hai người cơ bản ổn định, chỉ bị một số vết thương ngoài da.

Hai du khách chụp ảnh cùng lực lượng chức năng sau khi được cứu hộ giữa rừng sâu. (Ảnh: C.A)

Sau khi được cứu hộ, anh Austin Drake Vasquez viết một bức thư tay gửi đến Công an xã Bà Nà. Trong thư, anh nhận xét Việt Nam luôn là một đất nước an toàn, với những người dân mến khách và giàu lòng trắc ẩn.

“Nhưng có một điều ít ai nghĩ tới, đó là sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam - những người luôn đi đầu trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Nếu không có các chiến sĩ Công an xã Bà Nà, tôi đã không thể đứng đây ngày hôm nay để viết những dòng chữ này. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã tham gia cứu hộ chúng tôi, và cảm ơn Việt Nam vì đã luôn là một điểm đến bình yên!” - anh Austin Drake Vasquez viết trong thư.