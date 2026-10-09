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Xuất bản ngày 09/10/2026 03:31 PM
Xuất bản ngày 09/10/2026 03:31 PM

Ngân hàng Woori Việt Nam trao tặng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ cận nghèo

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Woori Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà Chữ thập đỏ cho gia đình hộ cận nghèo.

Gia đình bà Bình đã sinh sống trong căn nhà cấp 4 từ năm 1995. Sau hơn 30 năm, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, trong khi điều kiện kinh tế gia đình không đủ khả năng xây dựng nhà mới.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Ngân hàng Woori Việt Nam đã phối hợp triển khai xây dựng Nhà Chữ thập đỏ, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Ngân hàng Woori Việt Nam đã tài trợ 130 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có một mái ấm an toàn và ổn định hơn.

Ngân hàng Woori Việt Nam trao tặng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ cận nghèo - 1

Sau hơn hai tháng thi công, ngôi nhà mới đã hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui của gia đình bà Bình. Ông Bae Tae In, Tổng Giám đốc Ngân hàng Woori Việt Nam, đã thăm hỏi, động viên và bày tỏ mong muốn mái ấm mới khang trang hơn sẽ mang đến sự an tâm và cuộc sống ổn định hơn cho gia đình.

Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Ngân hàng Woori Việt Nam cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trong các hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng tại Việt Nam.

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