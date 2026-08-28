Cứu du khách người Mỹ ngã quỵ ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo đó, ông Grosman Eugenne (SN 1945, quốc tịch Mỹ) đang từ Lào về Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh. Trong lúc thực hiện thủ tục, ông này có biểu hiện hạ đường huyết, chóng mặt, có dấu hiệu đột quỵ nhẹ và ngã xuống khu vực cửa khẩu.

Đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì ông Grosman Eugenne đột ngột ngã quỵ và may mắn được lực lượng chức năng sơ cứu kịp thời. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Ngay khi phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng với lực lượng Kiểm dịch y tế Lao Bảo nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ, thực hiện sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho hành khách. Sau khi được sơ cứu, chăm sóc và theo dõi, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của ông Grosman Eugenne ổn định.

Đặc biệt, trong quá trình được hỗ trợ, ông Grosman Eugenne chia sẻ nguyện vọng là sau khi qua đời, ông mong muốn được hiến tạng để đóng góp cho nền y học Việt Nam, giúp các bộ phận cơ thể của mình tiếp tục có cơ hội cứu sống và mang lại hy vọng cho những người bệnh.

Sau khi được hỗ trợ sơ cứu, sức khoẻ của ông Grosman Eugenne cơ bản ổn định. (Ảnh: Phan Vĩnh)

Sự việc một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ vững vàng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, người chiến sĩ biên phòng luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân và du khách trong những tình huống cần thiết.

Một hành động kịp thời - một nghĩa cử đẹp - một tấm lòng nhân ái. Tất cả cùng góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần dân, trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình người, sự sẻ chia và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.