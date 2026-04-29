Đừng ra sân Pickleball nếu chưa biết quy tắc vàng này từ bác sĩ tim mạch

(VTC News) -

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết rủi ro tim mạch đặc biệt rõ ở những người ít vận động, thừa cân, hút thuốc, thường xuyên thức khuya hoặc dùng nhiều cà phê. Với nhóm này, một trận Pickleball đôi khi giống như “bài kiểm tra gắng sức” bất ngờ, làm lộ ra các bệnh lý tim mạch âm thầm tồn tại.

Thời tiết nóng ẩm cũng là yếu tố cần lưu ý. Khi vận động liên tục, cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi. Nếu chỉ bù nước lọc mà không bổ sung natri, kali, magiê, người chơi dễ rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim, nhất là ở cuối trận khi cơ thể đã mệt.

Ở người trung niên và cao tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh mạch vành. Khi hoạt động cường độ cao, các mảng xơ vữa trong động mạch có thể nứt vỡ, hình thành cục máu đông gây tắc mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Pickleball đang trở thành môn thể thao phổ biến. (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, ở người trẻ, ngừng tim khi chơi thể thao thường liên quan các bất thường bẩm sinh như cơ tim phì đại hoặc rối loạn dẫn truyền điện tim. Những bệnh lý này nhiều khi không biểu hiện rõ trong sinh hoạt hàng ngày nên dễ bị bỏ qua. Chỉ đến lúc cơ thể chịu áp lực lớn như vận động mạnh, thiếu ngủ hay dùng chất kích thích, rối loạn nhịp nguy hiểm mới xuất hiện.

Theo bác sĩ Hoàng, để chơi Pickleball an toàn, người dân cần thay đổi tư duy từ “chơi cho vui” sang “chơi có trách nhiệm với sức khỏe”. Không nên bỏ qua các tín hiệu cảnh báo như đau ngực khi vận động, hồi hộp bất thường, chóng mặt hoặc từng ngất xỉu.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim nên kiểm tra tim mạch trước khi tham gia các môn vận động cường độ cao. Thay vì lao vào thi đấu ngay, nên xây dựng nền tảng thể lực bằng các bài tập cơ bản để cơ thể thích nghi dần.

Với người trung niên và lớn tuổi, việc tầm soát định kỳ rất quan trọng. Các kiểm tra như huyết áp, điện tâm đồ, mỡ máu, đường huyết giúp phát hiện sớm nguy cơ. Người đang có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và hỏi ý kiến bác sĩ về mức vận động phù hợp.

Trong quá trình chơi, nên khởi động kỹ 10-15 phút, uống đủ nước, bổ sung điện giải khi cần và tránh ra sân khi đang mệt, thiếu ngủ hoặc vừa sử dụng rượu bia.

Quan trọng nhất là biết lắng nghe cơ thể. Khi xuất hiện đau ngực, khó thở, choáng váng, vã mồ hôi lạnh, người chơi cần dừng lại ngay để nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng không giảm, nên đến cơ sở y tế sớm.

Ở góc độ cộng đồng, bác sĩ Hoàng cho rằng việc phổ biến kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực và sử dụng máy sốc tim tự động AED, có thể giúp cứu sống người bị ngừng tim trong những phút đầu quyết định.