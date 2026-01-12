Một thói quen khi chơi Pickleball tiềm ẩn nguy cơ phải gác vợt

(VTC News) -

Sau mỗi buổi chơi pickleball, không ít người rủ nhau đi uống bia với suy nghĩ giúp sảng khoái, tỉnh táo và “xả” mệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là khả năng hồi phục của cơ thể sau vận động.

Bác sĩ nội khoa Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, sau khi tập luyện các môn thể thao như chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền hay pickleball, cơ thể thường rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải và cạn kiệt năng lượng dự trữ.

Trong quá trình vận động mạnh, cơ bắp sử dụng glycogen để tạo năng lượng. Sau buổi tập, cơ thể cần được bù nước, điện giải và thời gian nghỉ ngơi để tái tạo lại lượng glycogen đã tiêu hao. Tuy nhiên, uống bia ngay sau khi tập luyện lại đi ngược hoàn toàn với quá trình phục hồi này.

Uống bia sau khi chơi Pickleball khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Theo bác sĩ Hoàng, bia có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, làm tình trạng rối loạn điện giải trở nên trầm trọng. Điều này khiến người tập dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, chuột rút cơ bắp, đau nhức và hồi phục chậm hơn.

Không chỉ vậy, cồn trong bia còn làm giảm khả năng tái tạo glycogen, khiến cơ bắp không được phục hồi đầy đủ sau vận động. Gan và thận cũng phải hoạt động vất vả hơn để chuyển hóa và đào thải cồn, trong khi cơ thể đang cần ưu tiên cho việc nghỉ ngơi và hồi sức.

Đáng lưu ý, uống rượu bia sau tập luyện còn có thể gây tăng nhịp tim, tạo thêm gánh nặng cho hệ tim mạch vốn đã phải hoạt động mạnh trong suốt quá trình vận động. Ở một số người, điều này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim hoặc đau thắt ngực.

“Uống bia ngay sau khi chơi pickleball không giúp khỏe hơn mà ngược lại còn kéo dài cảm giác mệt mỏi, làm giảm hiệu quả tập luyện và tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Để cơ thể hồi phục tốt hơn sau tập luyện, bác sĩ khuyến cáo nên bù nước và điện giải bằng nước lọc, nước dừa, đồng thời bổ sung các loại trái cây giàu khoáng chất như dưa hấu, xoài, cam, lê. Đây là những lựa chọn an toàn, giúp hồi sức nhanh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.