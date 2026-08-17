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Xuất bản ngày 17/08/2026 05:15 PM
Xuất bản ngày 17/08/2026 05:15 PM

Du lịch 2/9, cẩn trọng rủi ro khi đi tour tự phát do KOL, KOC quảng bá

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu các địa phương chuẩn bị phương án cho du lịch dịp Quốc khánh 2/9, trong đó cảnh báo tour tự phát do KOLs, KOCs quảng bá.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mới đây có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp Quốc khánh 2/9 và các tháng cuối năm 2026.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân dân lựa chọn các chương trình du lịch do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức; có hình thức cảnh báo rủi ro khi tham gia các tour du lịch tự phát hoặc các chương trình du lịch do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người dân cần cẩn trọng rủi ro khi đi tour tự phát do KOL, KOC quảng bá. (Ảnh minh họa)

Người dân cần cẩn trọng rủi ro khi đi tour tự phát do KOL, KOC quảng bá. (Ảnh minh họa)

Đồng thời hực hiện công khai, duy trì đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch; kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của du khách, người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương và du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn; rà soát, bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong đó lưu ý kiểm tra, xử lý việc sử dụng biển hiệu, từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng, quảng bá hạng cơ sở lưu trú du lịch không đúng quy định“, Cục Du lịch Quốc gia nhấn mạnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và bảo đảm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân, du khách trong cả nước đi tham quan, du lịch dài ngày.

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