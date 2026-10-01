Chủ tịch Quốc hội: 'Luật Đất đai phải làm chặt, làm kỹ'

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 1/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp cuối cùng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến thông qua 38 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có 7 nghị quyết quy phạm pháp luật. Khối lượng công tác lập pháp rất lớn, trong khi kỳ họp khai mạc sớm hơn thông lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý sử dụng nguồn lực của đất nước.

4/5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước, trong đó dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế, công tác xây dựng pháp luật.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu, phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

“Luật Đất đai là dự án luật mà toàn dân, doanh nghiệp rất quan tâm, các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nhiều lần chủ trì làm việc về dự án luật này. Tôi nghĩ rằng Luật Đất đai này phải làm chặt, làm kỹ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhắc lại quá trình sửa Luật Đất đai năm 2024 phải kéo dài qua 4 kỳ họp mới được thông qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp lần này là nhiệm vụ hết sức trọng tâm.

“Trong 38 luật dự kiến thông qua thì luật nào cũng quan trọng nhưng Luật Đất đai liên quan tới toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến cuộc sống của người dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập yêu cầu khắc phục tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay từ khâu xây dựng phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện thế nào và trách nhiệm đến đâu.

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, lập luận và phương án xử lý; đồng thời phân định rõ dự án nào đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án nào chưa đủ điều kiện thì phải tiếp tục hoàn thiện.

Trong điều kiện thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp, các cơ quan của Quốc hội cũng phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra.

“Hồ sơ gửi đến đâu thì phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu, kể cả ngoài giờ hoặc vào thứ Bảy, Chủ nhật, không để chậm một khâu làm ảnh hưởng tiến độ chung”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước kỳ họp, không để dồn công việc vào những ngày cuối.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17/10 và có thể kéo dài hơn một tháng. Vì vậy, sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan phải khẩn trương rà soát những chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để bổ sung vào nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị.

“Không để tình trạng gần cuối đến kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với những nội dung liên quan nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải được chủ động nhận diện, xử lý sớm và chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin, phương án trình thuyết phục.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chia sẻ áp lực tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan, bố trí thời gian kể cả ngoài giờ để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công việc thuộc thẩm quyền trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ.

Tuy nhiên, sự chủ động, linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đi cùng kỷ luật và trách nhiệm của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan trình và các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình, kế hoạch đã xác định, chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước; không đợi sát thời điểm mới báo cáo chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.

Chỉ còn 16 ngày trước khi Kỳ họp thứ 2 khai mạc, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nội dung trình Quốc hội phải thực sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi trong thực tiễn.