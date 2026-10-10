Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/10: Ban ngày có dông, đêm mưa vài nơi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật tại Hà Nội và các địa phương trong ngày 10/10/2026

Theo dự báo, hôm nay 10/10, thời tiết Hà Nội có sự thay đổi trong ngày. Ban ngày trời mưa rào và dông rải rác, đến đêm mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29°C, thấp nhất 23-25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá cao.

Thời tiết tương đối dễ chịu, đặc biệt về đêm khi mưa dông giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Tuy nhiên, do ban ngày vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, người dân nên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời an toàn.

Dự báo thời tiết hôm nay 10/10, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác vào ban ngày, đến đêm mưa dông giảm. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết hôm nay, các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Cùng ngày, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm. Ngày và đêm 10/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 10/10/2026

TP Hà Nội ngày mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Trong đó, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, khu Tây Bắc 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và trung du ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, vùng núi có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Lâm Đồng chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.