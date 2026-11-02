Dự báo thời tiết ngày 2/11: Miền Bắc mưa rào và dông, có nơi mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/11/2026

Ngày 2/11, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, trong đó, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nhiệt độ khu vực này cũng giảm nhẹ, cao nhất dao động 28-32°C.

Sang đêm 2/11 và ngày 3/11, mưa ở Bắc Bộ giảm. Mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi.

Ngày 2/11, miền Bắc cục bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, trong ngày 2/11, thời tiết các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 2/11, các khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cùng ngày, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu lúc chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày 02/11, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/11/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Việt Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.