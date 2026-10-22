Dự báo thời tiết ngày 22/10: Hà Nội nắng ráo, TP.HCM mưa dông cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/10/2026

Ngày 22/10, thời tiết Bắc Bộ phổ biến ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C, có nơi trên 33°C, một số nơi có thể xuất hiện mưa nhưng lượng mưa không lớn, diện không rộng. Ban đêm nhiệt độ giảm về mức thấp nhất 22-26°C, có nơi dưới 22°C, trời mát mẻ hơn.

Đêm mưa vài nơi, ngày nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội trong ngày 22/10 với nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C, thấp nhất 24-26°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi dông.

Ngày 22/10, Hà Nội trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong đó, TP.HCM hứng mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều vào tối, cục bộ mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 22/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9, trong đó, vùng biển phía Đông Bắc mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh, sóng cao 3-5m, vùng biển phía Đông Bắc 4-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 22/10 và ngày 23/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, trong đó, phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m, vùng biển phía Đông Bắc 4-6m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.