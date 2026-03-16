Dự báo thời tiết ngày 16/3: Không khí lạnh suy yếu, từ Bắc vào Nam đón nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 16/3, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông, trong đó vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000m hoạt động yếu.

Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 16/3, cả nước đón nắng. (Ảnh minh hoạ)

Khu vực Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Tại Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa ít mưa, ngày nắng. Phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày mưa vài nơi. Phía nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.