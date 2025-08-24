Dự báo thời tiết Hà Nội từ nay đến ngày diễn ra Lễ diễu binh A80

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước trong 10 ngày tới, từ 24/8 đến ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ 24-31/8, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, giai đoạn từ đêm 24-26/8, tác động của bão số 5 Kajiki, đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ giai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, khu vực ven biển có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về thời tiết từ nay đến ngày diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh hoạ)

Hà Nội, Đà Nẵng cũng hứng mưa vừa, mưa to và dông trong hai ngày 25-26/8. Cũng trong khoảng thời gian này, TP.HCM có mưa, mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và tối.

Ngoài ra, từ nay đến cuối tháng 8, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến 29-33°C, riêng từ 25-26/8 thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ dao động 27-30°C.

Tại Trung Bộ, từ nay đến 31/8 xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong đó, từ đêm 24-26/8, bão số 5 gây đợt mưa to đến rất to ở các địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-33°C, riêng ngày 25-26/8, Thanh Hóa-Đà Nẵng 27-30°C.

Mưa lớn ở Hà Nội và Bắc Bộ, Trung Bộ trùng vào thời điểm tập luyện cao độ cho các chuỗi sự kiện A80.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 24-31/8 mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ từ 27-31°C, Nam Bộ 30-34°C.

Từ 1/9 đến 5/9, thời tiết các vùng miền trên cả nước tương đối thuận lợi khi ban ngày phổ biến trời nắng. Theo đó, Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ khả năng xảy ra mưa dông lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có thể cao xuất hiện mưa rào và dông.