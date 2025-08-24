Bão số 5 Kajiki tăng 4 cấp sau gần 1 ngày hình thành, có thể mạnh tới cấp 13

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Như vậy, sau chưa đầy 24 giờ hình thành trên Biển Đông, bão số 5 đã tăng 4 cấp, đây là cơn bão rất mạnh, đi nhanh và nguy hiểm, hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Dự kiến cường độ cực đại của cơn bão có thể lên tới cấp 13, giật cấp 15-16, càng đi vào gần bờ lại giữ cường độ mạnh. Thời gian đổ bộ đất liền khoảng 25/8.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.
Khoảng 4h ngày 26/8, bão số 5 trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yến dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Đến 16h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên đất liền khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Tác động của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.
Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Trong đó, phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.
Vùng ven biển từ Ninh Bình - Bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.
"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Trên đất liền, từ đêm 24/8, Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, cục bộ trên 700mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn với lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.
Từ 25-26/8, Hà Nội, Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.
Ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500mm.
Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Bình luận