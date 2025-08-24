Bão số 5 giật cấp 16 tiến nhanh về đất liền miền Trung gây mưa rất to từ đêm nay

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 Kajiki là một trong những cơn bão nhanh, mạnh, nguy hiểm nhất, sẽ đổ bộ miền Trung vào ngày 25/8. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, khả năng mạnh cấp 13-14, giật cấp 15-16.
Lúc 9h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 605km, cách Hà Tĩnh khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15 và còn có thể mạnh thêm.
Cảnh báo cấp độ nguy hiểm cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Khoảng 7h ngày 26/8, bão số 5 trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yến dần với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Lúc 19h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên đất liền khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Tác động của cơn bão mạnh - bão số 5, từ đêm nay 24/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 26/8 với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm. Trong đó, trọng tâm mưa lớn ở Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 200-400mm, cục bộ trên 700mm.
Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 200mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt, đe doạ tính mạng, tài sản con người.
Từ 25-26/8, Hà Nội, TP Đà Nẵng cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông.
Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ngoài ra, từ đêm nay đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ2)-BĐ3 và trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) lên mức BĐ1- BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ1.
Bình luận