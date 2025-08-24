Bão số 5 Kajiki sắp đi vào vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 13-14

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 580km, cách Hà Tĩnh khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo đến 22h ngày 24/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16. Theo dự báo hiện tại, đây là cấp cực đại của cơn bão được đánh giá là rất mạnh, nguy hiểm, di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng.
Đến 10h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật 15.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Khoảng 10h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật 8.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
Lúc 22h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên đất liền khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Tác động của cơn bão số 5 Kajiki gây thời tiết rất xấu trên biển, có nơi sóng cao đến 10m, biển động dữ dội.
Cụ thể, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m, biển động dữ dội.
Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Trong đó, phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-4,5m, biển động rất mạnh.
Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị nước dâng do bão cao 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6m, Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.
Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.
