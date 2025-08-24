Nghệ An, Hà Tĩnh rốt ráo phòng chống bão số 5

(VTC News) -

Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tài sản của Nhà nước.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên...) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,...); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp...

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các nhà máy thủy điện chủ động xả điều tiết sớm để đón lũ do bão số 5 gây ra. Tính đến sáng nay có 5 hồ thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã xả điều tiết với tổng lưu lượng khoảng 2.000m3/s.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 10h ngày 24/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại cảng tàu Cửa Lò sáng 24/8.

Tại Hà Tĩnh, sáng 24/8, tại thôn Tân Ninh Châu (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh), hơn 1.000 người gồm lãnh đạo, cán bộ, công an, biên phòng, cảnh sát biển, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân các xã Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải (cũ) đã đồng loạt ra quân gia cố đê biển để bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản trước bão số 5 – bão Kajiki.

Ngoài lực lượng tại chỗ, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cũng được huy động khẩn trương, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.

Riêng Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân tại xã Đan Hải), đã lập kế hoạch hành động cụ thể, quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong hai ngày qua, đơn vị này đã điều động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa, và khẩn trương đắp đá, gia cố tuyến đê Hội Thống.

Hơn 1.000 người nỗ lực gia cố đê biển ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh)

Trước đó chiều 23/8, tại cuộc họp trực tuyến với 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến bão, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương án ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tỉnh đã phát lệnh cấm biển từ 17h ngày 23/8, đồng thời yêu cầu thông báo khẩn tới toàn bộ tàu thuyền trên biển nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn. Người dân cũng được khuyến cáo chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình công cộng, khu công nghiệp, kho tàng và chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu trong 3 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn vào cuộc ứng phó bão số 5 theo phương châm "4 tại chỗ". (Ảnh: BHT)

Các địa phương cũng triển khai phương án bảo vệ đê điều, hồ đập, nhất là các công trình xung yếu, phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi, thủy điện để xây dựng quy trình xả lũ hợp lý khi cần thiết. Phương án sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm đã được rà soát, đảm bảo nơi ở an toàn và cung cấp đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian trú tránh bão.

Ngoài ra, công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả, cũng được triển khai đồng bộ. Chính quyền kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè hoặc chòi canh khi bão đến, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó, sơ tán dân và thực hiện cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp, đảm bảo không bị động, bất ngờ trước diễn biến của bão số 5.