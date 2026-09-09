(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 9/9: Đêm mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 1h phổ biến 26-29°C.

Dự báo khoảng đêm nay 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19°C.

Không khí lạnh tràn về, đêm 9/9 Hà Nội có mưa rào. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Thời tiết Hà Nội hôm nay 9/9 có mây, ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/9 trên cả nước

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.