Không khí lạnh bao trùm, đầu giờ chiều nay, miền Bắc rét nhất 7,4°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (9/11), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to; Thanh Hóa đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 18-21°C, vùng núi 15-18°C, giảm gần 10°C so với nhiệt độ phổ biến lúc 13h ngày 8/11.

Tại đặc khu Bạch Long Vỹ có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; đặc khu Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6.

Nhiệt độ quan trắc được lúc 13h ngày 9/11 tại một số trạm ở miền Bắc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h ngày 9/1, một số trạm quan trắc được nhiệt độ xuống dưới 10°C gồm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,4°C, đây cũng là điểm quan trắc được nhiệt độ thấp nhất; Sa Pa (Lào Cai) 9,1°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 9,6°C.

Ngoài ra, một số trạm khác cũng quan trắc được nhiệt độ xuống thấp lúc 13h như Trùng Khánh (Cao Bằng) 11,9°C; Sìn Hồ (Lai Châu) 13,2°C.

Cùng thời điểm này, tại Hà Nội, nhiệt độ tại trạm Ba Vì quan trắc được mức 18°C; Hà Đông 17,5°C; Hoài Đức 18,5°C.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều tối và đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị dao động 15-18°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Trên biển, đêm 9 và ngày 10/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo thiên tai đi kèm khi không khí lạnh tràn về. Theo đó, từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to và dông. Từ chiều tối 9/11 đến đêm 11/11, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.