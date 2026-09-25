(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 25/9: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/9 (Tết Trung thu), các tỉnh miền Bắc ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34°C.

Thời tiết Hà Nội tương đối ổn định trong ngày Tết Trung thu, ban ngày trời nắng, đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, nhiệt độ cao nhất ngày 32-34°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày Tết Trung thu, ban ngày trời nắng, đêm ít mưa.

Đáng chú ý, mưa lớn tiếp tục dịch chuyển ra phía Bắc, tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (25/9), khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/9 đến 3h ngày 25/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) 41,0mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 46,2mm...

Dự báo ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 25/9, khu vực phía Nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/9/2026 các vùng trên cả nước

TP Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.