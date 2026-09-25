Dự báo thời tiết ngày Tết Trung thu: Miền Bắc trời nắng, miền Nam cục bộ mưa to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày Tết Trung thu

Trong ngày Tết Trung thu (25/9, tức 15/8 Âm lịch), Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ.

Cùng ngày, phía Nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Ngày Tết Trung thu, miền Bắc trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ tương đối ổn định trong ngày Tết Trung thu, trời nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C, nhiệt độ cao nhất ngày 31-34°C.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, mưa ở Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị giảm. Các địa phương này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày Tết Trung thu

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Nghệ An đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.