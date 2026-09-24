Đường ở Thủ Thiêm ngập hơn một ngày, xe chết máy, người ngã nhào

Chị Võ Thị Lan Anh (phường An Khánh) chia sẻ sáng sớm 24/9 đi qua đường Lương Định Của đã thấy đoạn đường ngập sâu. “Bình thường tôi từ nhà vào trung tâm quận 1 cũ chỉ mất 10-15 phút, nhưng sáng nay do ngập nên xe cộ không di chuyển liên tục được, ùn tắc, tôi ngồi xe công nghệ hơn 30 phút mới tới được đường Nguyễn Huệ”, chị Lan Anh nói.