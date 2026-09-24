Thời sự Tin nhanh 24h Xuất bản ngày 24/09/2026 10:24 PM Xuất bản ngày 24/09/2026 10:24 PM Đường ở Thủ Thiêm ngập hơn một ngày, xe chết máy, người ngã nhào Đường Lương Định Của (phường An Khánh, TP.HCM) ngập hơn một ngày, sau trận mưa lớn chiều 23/9. Người dân đi lại khó khăn, nhiều xe máy đổ ngã. Chiều 24/9, đường Lương Định Của (phường An Khánh) vẫn ngập sâu, kéo dài hơn 400m từ vòng xoay Trần Não đến đoạn giao với đường Tố Hữu. Rất nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy do ngập sâu, người dân vất vả dắt bộ. Chiều 23/9, TP.HCM đón trận mưa lớn, nhiều địa điểm lượng mưa đo được trên 100mm. Đoạn đường Lương Định Của có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, tình trạng ngập khiến giao thông tại đây ùn ứ kéo dài, đặc biệt trong khung giờ tan tầm chiều muộn ngày 24/9. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin từ 1h ngày 24/9 đến 1h ngày 26/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 130mm. Chị Mai Linh (phường An Phú) chở con gái hơn 1 tuổi đi mua thuốc, đến đoạn ngập trên đường Lương Định Của thì xe chết máy. “Giờ tôi cũng không biết làm thế nào, cố dắt xe qua đoạn ngập rồi gọi chồng lên đón. Đường này gần đây cứ mưa là ngập ”, chị Linh chia sẻ. Người điều khiển xe máy đi chậm, bám theo cọc cảnh báo vừa được cắm để tránh lọt xuống chỗ trũng. Nước ngập quá bánh xe khiến nhiều người phải co chân lên để không bị ướt. Một phụ nữ ngã nhào cùng chiếc xe máy khi cố vượt qua đoạn nước sâu. Tình trạng xe chết máy, ngã đổ liên tục xảy ra, khiến việc lưu thông qua khu vực càng thêm khó khăn. Nước ngập gần nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài trên tuyến đường. Nhiều tài xế ôtô phải di chuyển chậm, đều qua đoạn ngập để hạn chế nước dâng, bắn vào khoang động cơ. Một công nhân của công trường gần đó dùng búa đóng cọc sắt gắn áo phản quang để đánh dấu vị trí nguy hiểm, ổ gà. Chị Võ Thị Lan Anh (phường An Khánh) chia sẻ sáng sớm 24/9 đi qua đường Lương Định Của đã thấy đoạn đường ngập sâu. “Bình thường tôi từ nhà vào trung tâm quận 1 cũ chỉ mất 10-15 phút, nhưng sáng nay do ngập nên xe cộ không di chuyển liên tục được, ùn tắc, tôi ngồi xe công nghệ hơn 30 phút mới tới được đường Nguyễn Huệ”, chị Lan Anh nói. Chiều muộn, nhân viên văn phòng, trẻ em tan học, lượng phương tiện đổ về đường Lương Định Của ngày càng đông. Tình trạng ngập kéo dài tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.(Nguồn: ZNews)Link: https://lifestyle.zingnews.vn/duong-o-thu-thiem-ngap-hon-mot-ngay-xe-chet-may-nguoi-nga-nhao-post1685312.html Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập sâu sau mưa lớn Mưa liên tục 3 ngày khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM ngập cục bộ, nước dâng cao khiến việc di chuyển của người dân gặp khó. 'Muốn hết ngập hầm chui An Phú phải giải bài toán thoát nước cả khu vực' Đó là nhận định của TS-KTS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP.HCM về việc xử lý ngập tại hầm chui An Phú mỗi khi mưa lớn. Hầm chui cửa ngõ TP.HCM lại ngập sau mưa lớn Sau cơn mưa chiều 15/9, một đoạn cuối hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới lại ngập khiến nhiều xe chết máy. Ngập hầm chui An Phú, đừng đổ lỗi cho thời tiết Trận mưa lớn vừa qua đã khiến hầm chui An Phú bị ngập sâu, buộc đơn vị quản lý phải tạm đóng hầm để bơm hút nước, khiến cửa ngõ phía đông TP.HCM ùn tắc diện rộng. TP.HCMmưa ngậpthủ thiêmBình luận
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