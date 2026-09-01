Dự báo thời tiết 1/9: Miền Bắc tăng nhiệt, trời chuyển nắng nóng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/9/2026

Ngày đầu tiên của tháng 9, nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng nhanh. Ngoại trừ ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, các địa phương khác ở Bắc Bộ trời chuyển nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Người dân, đặc biệt là những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế tiếp xúc lâu với nắng nóng trong những khung giờ nhiệt độ cao.

Ngày 1/9, miền Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Sang ngày Quốc khánh 2/9, nắng gắt dịu dần ở khu vực này, thời tiết có phần dễ chịu hơn.

Cũng trong ngày 1/9, các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng giảm mưa. Mưa rào và dông còn xảy ra vài nơi. Trong đó, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác.

Ngoài ra, duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngày mưa rào và dông vài nơi.

Sang ngày 2/9, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, khu Tây Bắc 31-34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Bắc có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông. Ngày mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.