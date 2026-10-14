Dự án cầu vượt sông ở Ninh Bình vướng mặt bằng, đề xuất ứng thêm 90 tỷ đồng

(VTC News) -

Dù các nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công, dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B vẫn đối mặt với những vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) tại hai xã Ninh Cường và Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo tiến độ dự án, tại xã Ninh Cường, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ xây dựng công trình là 19.873 m², nhưng đến nay mới thu hồi được 7.797,9 m², tương đương khoảng 39% diện tích.

Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B vẫn còn nhiều vướng mắc.

Hiện còn 77 hộ có đất ở và 5 cơ quan, tổ chức đang trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ. Một số người dân kiến nghị điều chỉnh giá bồi thường đất, giá đất tại khu tái định cư, đồng thời đề nghị thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại không thể tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện dự án.

Chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động, giải quyết các kiến nghị, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 15/11/2026.

Trong khi đó, tại xã Nghĩa Hưng, dự án dự kiến thu hồi 24.960 m² đất, ảnh hưởng đến 32 hộ dân và 2 cơ quan, tổ chức. Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 18.340 m² đất công, đất công ích và đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường do một phần nhà ở bị ảnh hưởng. Các hộ đề nghị không thu hồi phần diện tích này hoặc bồi thường toàn bộ công trình nếu phải giải tỏa.

Bên cạnh vướng mắc về mặt bằng, nguồn kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng đang đặt ra yêu cầu tháo gỡ.

Theo báo cáo, kinh phí thực hiện công tác GPMB của dự án là 289,075 tỷ đồng, trong đó đã được bố trí 52,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 4/10, số vốn giải ngân đạt 49,08 tỷ đồng, gồm 47,24 tỷ đồng tại xã Nghĩa Hưng và 1,84 tỷ đồng tại xã Ninh Cường.

Dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B đang được triển khai thi công, song tiến độ vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự kiến trong tháng 10, dự án tiếp tục giải ngân 95,41 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết, kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn thiếu khoảng 90 tỷ đồng, đồng thời đề nghị tỉnh xem xét phương án ứng vốn để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các nhà thầu vẫn đang tổ chức thi công tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Hiện công trường duy trì 4 mũi thi công khoan cọc nhồi. Trong đó, trụ chính P6 đã hoàn thành 6/12 cọc, trụ P7 hoàn thành toàn bộ 12/12 cọc. Đối với phần cầu dẫn, phía Ninh Cường đã hoàn thành 5/25 cọc, phía Nghĩa Hưng hoàn thành 4/25 cọc.

Song song với thi công cầu, các đơn vị liên quan đang triển khai công tác chuẩn bị xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Nghĩa Hưng, đồng thời thực hiện di dời, hoàn trả các công trình điện tại những vị trí đã có mặt bằng.

Trước những khó khăn trên, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn yêu cầu hai xã Ninh Cường và Nghĩa Hưng khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích đất còn vướng mắc, tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng phần việc, xác định rõ thời hạn hoàn thành, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư để phục vụ công tác di dời, bàn giao mặt bằng.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, xác định rõ những tồn tại, xây dựng lộ trình xử lý, phân công trách nhiệm cụ thể để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Riêng các nhà thầu, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, cầu Ninh Cường là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương phải quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.