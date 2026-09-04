Link xem trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công Viettel18h ngày 4/9, vòng 1 V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đồng Nai vs Thể Công - Viettel ở vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 4/9 tại sân vận động Bình Phước. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Đồng Nai vs Thể Công - Viettel trên nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play.

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Xem trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs Thể Công - Viettel trên kênh nào?

Trận Đồng Nai vs Thể Công - Viettel được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play. Khán giả xem trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công - Viettel trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

Trận Đồng Nai vs Thể Công Viettel được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công - Viettel hôm nay

Link xem trực tiếp Đồng Nai vs Thể Công - Viettel được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá vòng 2 V.League 2026-2027 trận Đồng Nai vs Thể Công - Viettel (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/truong-tuoi-dong-nai-the-congviettel-6a993f0352665f6c29cbce2e?event=event&type=search

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá V.League 2026-2027 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản.

Thông tin trận Đồng Nai vs Thể Công - Viettel

Trận khai màn mùa giải là màn so tài giữa hai đội bóng mang theo những mục tiêu khác nhau. CLB Thành phố Đồng Nai vừa giành chức vô địch giải hạng Nhất và trước mắt hướng đến nhiệm vụ trụ lại V.League. Trong khi đó, Thể Công - Viettel bước vào mùa giải với vị thế đương kim Á quân, đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch và vượt qua Công an Hà Nội.

Dù là tân binh, CLB Thành phố Đồng Nai sở hữu lực lượng không hề khiêm tốn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Việt Thắng, đội bóng kết hợp sức trẻ với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh hay Sầm Ngọc Đức. Đội cũng bổ sung Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức, thủ môn Văn Phong cùng 4 ngoại binh đến từ châu Âu. Những sự tăng cường này giúp đại diện Đồng Nai xây dựng bộ khung tương đối chất lượng ngay trong mùa đầu trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Thể Công - Viettel cũng có sự chuẩn bị mạnh mẽ về nhân sự. Đội bóng áo lính đón tới 11 tân binh, gồm 4 cầu thủ nội, 6 ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều. Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu cùng Ribamar, Rimario, Lucas Alves, Andree Luiz hay Hernandes Rodrigues mang đến thêm nhiều lựa chọn cho HLV Popov ở cả ba tuyến.

Xét về kinh nghiệm thi đấu tại V.League cũng như chiều sâu lực lượng, Thể Công - Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chuyến làm khách trước CLB Thành phố Đồng Nai khó được xem là thử thách dễ dàng. Sự hưng phấn của một đội bóng vừa thăng hạng, cộng với những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong đội hình, có thể khiến trận ra quân của đội bóng áo lính trở nên khó đoán.