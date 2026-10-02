Cập nhật kết quả Thái Lan vs Philippines ngày 2/10, tỷ số mới nhất

Trận Thái Lan đấu với Philippines diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thái Lan và Philippines mới nhất.
Thông tin trước trận Thái Lan và Philippines
Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm lý thoải mái khi đã nắm tấm vé dự trận chung kết trong tay. Đội bóng của HLV Anthony Hudson giành trọn 6 điểm qua hai trận, lần lượt thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. “Voi chiến” ghi 6 bàn và chưa một lần để thủng lưới.
Ở chiều ngược lại, Philippines chưa có được kết quả như mong đợi sau hai lượt trận. Thầy trò HLV Carles Cuadrat khởi đầu bằng thất bại 0-1 trước Việt Nam. Đến trận gặp Pakistan, họ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhưng không bảo toàn được lợi thế và bị gỡ hòa 2-2.
Với chỉ một điểm sau hai trận, Philippines bước vào lượt đấu cuối trong tình thế khó khăn hơn nhiều so với Thái Lan. Philippines cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí tại bảng B.
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