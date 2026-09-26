Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines: Tìm người thay Hoàng Đức

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 26/9. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hiểu rằng chiến thắng là mục tiêu bắt buộc nếu đội tuyển Việt Nam muốn tiến xa ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải sử dụng toàn bộ những quân bài xuất sắc nhất mà mình có trong tay. Trong khung gỗ, phong độ thuyết phục mà Lê Giang Patrik thể hiện trong khung gỗ là sự đảm bảo cho chính thủ môn này ở FIFA ASEAN Cup 2026. Anh chắc chắn là lựa chọn số một cho suất bắt chính.

Nguyễn Hoàng Đức (thứ hai từ trái sang) chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Vị trí mà người hâm mộ quan tâm hơn cả ở hàng phòng ngự là người thay thế cho Nguyễn Thành Chung. Trung vệ của Hà Nội FC gặp chấn thương, Bùi Hoàng Việt Anh nổi lên như lựa chọn sáng giá nhất ở thời điểm này. Chơi trung vệ lệch phải vẫn là Phạm Xuân Mạnh. Ở phía đối diện, Lê Ngọc Bảo đủ sức thay thế Văn Hậu.

Khu trung tuyến tiếp tục mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik bài toán không dễ có lời giải. Nguyễn Quang Hải không đến Indonesia vì chấn thương mới gặp. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức đã không thi đấu vài tuần qua. Anh lên tập trung đội tuyển nhưng chưa có buổi tập chiến thuật nào cùng đồng đội.

Lúc này, Lê Phạm Thành Long và Võ Hoàng Minh Khoa trở thành hai lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí tiền vệ trung tâm. Trong đó, nhiệm vụ đánh chặn được giao cho Thành Long còn Minh Khoa sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho mặt trận tấn công.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son sắm vai trò tiền đạo mục tiêu cùng nhiệm vụ săn bàn. Cánh phải là nơi Nguyễn Tài Lộc có thể đá chính trong một trận chiến giàu thể lực với đội tuyển Philipines. Ở cánh trái, Nguyễn Đình Bắc sẽ xuất phát ngay từ đầu. Nền tảng thể lực sung mãn, những pha đi bóng giàu cảm xúc là vũ khí đáng chú ý của cầu thủ sinh năm 2004.