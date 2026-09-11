Đội bóng nữ làng Xuân tập 4: Đào từng là cầu thủ, vì sao phải giải nghệ?

(VTC News) -

Sau những tập đầu xoay quanh hành trình tìm người lập đội, câu chuyện của Đội bóng nữ làng Xuân bắt đầu đi sâu hơn vào hoàn cảnh riêng của từng thành viên. Sang tập 4, Đào (Thuỵ Hoà) trở thành nhân vật trung tâm khi bất ngờ vướng vào một vụ việc rắc rối trong lúc giao hàng.

Đào bị lão Ba sỉ vả ở giữa đường trong tập 4 “Đội bóng nữ làng Xuân”.

Đào nhận một đơn hàng có giá trị cao từ cửa hàng của Mỹ Dung (Diễm Hương). Tuy nhiên, khi giao đến nơi, chai nước hoa bên trong bị vỡ dù gói hàng bên ngoài vẫn còn nguyên. Lão Ba (NSƯT Minh Tuấn) lập tức yêu cầu Đào bồi thường 10 triệu đồng, nhưng cô không chấp nhận vì khẳng định mình không làm hỏng món đồ.

Đúng lúc cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng, Minh xuất hiện và bênh vực Đào. Cô cho rằng vị khách đang cư xử quá đáng, thậm chí cảnh báo nếu ông ta động tay với Đào thì phải trả giá gấp nhiều lần.

Không chịu nhún, lão Ba quay sang đưa ra những lời tố cáo nhằm vào Đào, cho rằng cô lừa tình, lừa tiền và chuyên mồi chài đàn ông. Trước tình thế đó, Minh cùng nhóm bạn tìm cách thu thập dữ liệu từ điện thoại của lão Ba để làm rõ sự việc.

Tình huống này tiếp tục cho thấy tính cách quyết liệt của Minh. Cô vốn đang loay hoay xây dựng đội bóng, nhưng khi một người trong nhóm gặp chuyện, cô không chọn cách đứng ngoài.

Minh cùng nhóm bạn tìm cách làm rõ sự việc của Đào.

Không chỉ gặp rắc rối trong cuộc sống hiện tại, Đào còn khiến Minh bất ngờ khi quá khứ được hé lộ.

Minh tình cờ nghe cuộc trò chuyện giữa Đào và ông Luân (Quỳnh Dương), người từng quản lý cô khi còn thi đấu. Ông cho rằng vị trí của Đào vốn là trên sân bóng, thay vì ngày ngày đi giao hàng. Đáp lại, Đào khẳng định cô đã giải nghệ và không muốn thay đổi quyết định.

Chi tiết này mở ra một hướng mới cho hành trình của Minh. Đội bóng đang cần những thành viên có khả năng và kinh nghiệm, trong khi Đào từng có thời gian thi đấu nhưng lại nhất quyết khép lại quá khứ. Điều gì khiến cô rời sân cỏ vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ.

Song song câu chuyện của Đào, mối quan hệ giữa Minh và ông Khiêm (NSND Trung Anh) vẫn căng thẳng.

Sau những rắc rối liên tiếp của con gái, ông Khiêm ngày càng tức giận. Ở tập 4, Minh ra chợ vay tiền mẹ (Mai Huê) thì biết bố đang tìm mình vì chuyện xảy ra tại nhà lão Ba. Khi thấy ông Khiêm xuất hiện, cô lập tức tìm cách tránh mặt.

Tập 4 vì vậy không chỉ xoay quanh một vụ tranh chấp, mà còn mở thêm bí mật về Đào và đẩy Minh vào thế tiếp tục phải lựa chọn giữa những rắc rối cá nhân với mục tiêu xây dựng đội bóng.

Đội bóng nữ làng Xuân tập 4 lên sóng lúc 20h ngày 11/9 trên VTV3.