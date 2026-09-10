Đội bóng nữ làng Xuân tập 3: Tâm bị mẹ ép lấy chồng, Minh tìm được 2 thành viên

(VTC News) -

Đội bóng nữ làng Xuân lên sóng tập 3 tối nay trên VTV3 với diễn biến kế hoạch thành lập đội bóng của Minh (Thảo My) tiếp tục gặp trở ngại. Sau những khó khăn ở các tập trước, cô vẫn phải thuyết phục phụ nữ trong làng tham gia, trong khi nhiều người cho rằng họ không có thời gian cho “mấy trò của đàn ông”.

Tập 3 “Đội bóng nữ làng Xuân”.

Công việc hằng ngày khiến các chị em quá bận rộn. Bóng đá với họ không phải ưu tiên, nhất là khi việc tham gia đội còn có thể khiến gia đình phản đối.

Tuy nhiên, sau khi nghe phụ nữ làng khác khích bác, cô Nga béo (NSƯT Hồ Liên) quyết định cho Minh cơ hội tuyển quân tại cuộc họp của hội phụ nữ. Minh còn được tạo điều kiện thông báo tuyển thành viên trên loa xã.

Dù vậy, ông Khiêm (NSND Trung Anh), bố của Minh, vẫn tỏ ra chưa tin tưởng vào kế hoạch của con gái.

Cùng lúc Minh lo chuyện đội bóng, Tâm (Thanh Hương) lại gặp áp lực từ gia đình.

Ở tuổi 32, Tâm liên tục bị mẹ (NSND Như Quỳnh) nhắc chuyện lấy chồng. Bà không đồng tình khi con gái dành thời gian cho đội bóng, cho rằng việc này không đem lại lợi ích thiết thực bằng chuyện ổn định gia đình.

Tâm giải thích việc mình đăng ký tham gia chỉ nhằm giúp Minh tránh rơi vào thế khó trong cuộc họp thôn. Tuy nhiên, lý do này không khiến mẹ cô thay đổi suy nghĩ.

Sự việc cho thấy những người phụ nữ làng Xuân không chỉ gặp trở ngại khi bước ra sân bóng mà còn phải đối diện với những khuôn mẫu quen thuộc trong gia đình.

Tâm (Thanh Hương) bị mẹ ép lấy chồng, không cho đăng ký đội bóng.

Yến (Đan Lê) cũng được khuyên về nhà hỏi ý kiến chồng trước khi tham gia đội bóng.

Người chồng của Yến là Quốc (Tuấn Tú), nhân vật có tính cách nóng nảy, gia trưởng và thường tạo áp lực cho vợ. Vì vậy, việc Yến có được ra sân hay không không đơn giản chỉ là chuyện tham gia một đội bóng. Cô còn phải cân nhắc phản ứng của chồng.

Trong lúc chưa tìm đủ người, Minh tiếp tục đi phát tờ rơi tuyển quân. Một tình huống bất ngờ giúp cô có thêm hai thành viên là Đào (Thụy Hòa) và Mỹ Dung (Diễm Hương). Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên sau những nỗ lực tuyển người liên tiếp không đạt kết quả.

Đội bóng nữ làng Xuân lên sóng lúc 20h ngày 11/9 trên VTV3.