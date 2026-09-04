'Đội bóng nữ làng Xuân' tập 2: Minh bất ngờ phát hiện 'cao thủ' giấu nghề

(VTC News) -

Trong tập 2 phim giờ vàngĐội bóng nữ Làng Xuân lên sóng tối nay (4/9), Minh (Thảo My) tìm đến homestay của bà Nga (NSƯT Hồ Liên) để thuê phòng. Trong tay chỉ có 2 triệu đồng trong khi giá phòng hiện tại là 3 triệu đồng/tháng, Minh đành nhờ Bá (Hoài Vũ) nói giúp.

Minh bắt đầu cuộc sống tự lập tại nhà trọ của cô Nga trong tập 2 “Đội bóng đá nữ làng Xuân”.

Bà Nga béo ban đầu không đồng ý với mức tiền Minh đưa ra nhưng cuối cùng vẫn cho cô ở lại. Đổi lại, Minh phải làm công việc dọn dẹp tại khu trọ để bù khoản còn thiếu.

Cuộc sống tự lập của Minh chưa kịp ổn định thì cô tiếp tục gặp rắc rối khi cùng bạn bè đứng chờ ngoài phố. Điện thoại không liên lạc được, gọi lại nhiều lần vẫn không có hồi âm. Minh còn phát hiện mình đã bị chặn trên mạng xã hội.

Giữa lúc mọi chuyện trở nên rối ren, Minh lại vô tình nghe được một câu chuyện mở ra bước ngoặt hoàn toàn mới.

Bác Chung trưởng thôn đang trao đổi với cán bộ xã về việc vận động phụ nữ trong làng thành lập đội bóng đá nữ để tham gia giao hữu. Tuy nhiên, kế hoạch gần như bế tắc khi phần lớn những người được vận động đều từ chối vì bận công việc.

Minh lập tức tìm đến bác Chung (NSƯT Đức Khuê) để hỏi chuyện. Khi biết chưa có ai đăng ký, cô không ngần ngại xin ghi tên.

“Thế bác để cháu! Cháu đăng ký cho!”, Minh nói.

Và như vậy, đội bóng nữ làng Xuân có thành viên đầu tiên.

Nhưng muốn biến ý tưởng thành một đội bóng thực sự, Minh sẽ phải tìm thêm những người đồng đội phù hợp. Đây cũng là lúc Minh vô tình phát hiện một nhân vật mà có lẽ chính cô cũng không ngờ tới.

Minh bất ngờ phát hiện Đào (Thụy Hòa) là “cao thủ” đá bóng.

Trong lúc làm việc tại khu trọ, Minh bắt gặp Đào (Thuỵ Hoà) - một nữ shipper có vẻ ngoài khá khó gần. Hai người tưởng như chẳng có điểm chung cho đến khi một quả bóng bất ngờ lăn tới chân Đào. Đào nhanh chóng xử lý bằng những động tác đầy thuần thục. Minh đứng bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng.

Thế nhưng, Đào có đồng ý gia nhập đội bóng hay không lại là một câu chuyện khác. Sau màn thể hiện bất ngờ ấy, nữ shipper vẫn lạnh lùng quay sang nhắc Minh chuyện để đồ không gọn gàng rồi nhanh chóng rời đi.

Sau nhiều ngày không nghe máy mẹ, Minh gọi điện hỏi thăm. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô có biểu hiện lén lút và giấu một chiếc túi màu đỏ. Đúng lúc đó, bố Minh xuất hiện, hỏi vợ đang giấu thứ gì.

Tập 2 Đội bóng nữ làng Xuân sẽ lên sóng lúc 20h ngày 4/9 trên VTV3.