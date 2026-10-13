Doanh nhân Đoàn Văn Bình ra mắt sách 'Sơn Đoòng - Nơi trái đất thở' dịp 13/10

(VTC News) -

Ngày 13/10 tại Hà Nội, Tiến sỹ, luật sư Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO, ra mắt cuốn sách Sơn Đoòng - nơi Trái đất thở (Nhà xuất bản Thế giới) ghi lại trải nghiệm khám phá hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Nội dung cuốn sách được xây dựng từ chuyến thám hiểm Sơn Đoòng của chính tác giả cùng các thành viên CDiscovery.

Từ hành trình vượt rừng, lội suối, băng qua những dòng sông ngầm đến khám phá các hố sụt, rừng nguyên sinh trong lòng đất và chinh phục Bức tường Việt Nam, tác giả tái hiện cảnh quan đặc biệt của Sơn Đoòng. Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân, tác phẩm cung cấp thông tin về địa chất, địa lý, lịch sử khám phá và hệ sinh thái hang động, đồng thời đề cập đến quá trình phát hiện, nghiên cứu và phát triển du lịch tại kỳ quan này.

Tác giả Đoàn Văn Bình ra mắt cuốn sách “Sơn Đoòng - nơi Trái đất thở”, ghi lại hành trình khám phá hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Với quan niệm “đi là học”, tác giả liên hệ những trải nghiệm thám hiểm trong hang động với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Từ các quy định an toàn nghiêm ngặt, quá trình chuẩn bị trước chuyến đi đến việc phối hợp giữa các thành viên khi đối mặt với thử thách, tác giả đúc kết 7 bài học về quản trị.

Các bài học tập trung vào việc tôn trọng giới hạn, chuẩn bị kỹ lưỡng, quản trị rủi ro, đề cao kỷ luật, phát huy sức mạnh tập thể và kiên định với mục tiêu. Theo cách tiếp cận của tác giả, khát vọng cần đi cùng năng lực thực thi; hiệu quả không chỉ nằm ở việc đi tới đích mà còn ở cách tổ chức hành trình và gìn giữ những giá trị lâu dài.

Sơn Đoòng - nơi Trái đất thở được biên soạn song ngữ Việt - Anh, tích hợp mã QR để độc giả theo dõi trực quan hành trình khám phá của tác giả.

Tại lễ ra mắt, doanh nhân Đoàn Văn Bình và Alpha Books ký thỏa thuận tài trợ sách cho hệ thống Trạm đọc Happy CEO Group, tiếp nối hoạt động phát triển văn hóa đọc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tác giả trao tặng Quỹ Oxalis 300 cuốn nhằm tri ân những người đồng hành trong hành trình đưa Sơn Đoòng đến gần hơn với công chúng.

Tác giả Đoàn Văn Bình trao 500 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đấu giá các vật phẩm gắn với hành trình thám hiểm Sơn Đoòng, gồm ảnh do thành viên CDiscovery chụp tại hang động, sách có chữ ký của những người tham gia hành trình và một số kỷ vật được mang theo trong chuyến đi. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá cùng các khoản đóng góp của tác giả và cán bộ nhân viên CEO Group được sử dụng cho hoạt động thiện nguyện. Tại sự kiện, ông Đoàn Văn Bình trao 500 triệu đồng cho Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

Theo thông tin từ chương trình, toàn bộ doanh thu từ các cuốn sách của tác giả cũng được dành tặng Quỹ Ngày mai tươi sáng và UNICEF. Đây là cách ông kết hợp hoạt động viết sách, chia sẻ tri thức với các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Tiến sỹ Đoàn Văn Bình là Chủ tịch Tập đoàn CEO, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ông là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Doanh nhân này từng đặt chân đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cả 7 châu lục, 5 đại dương, hai địa cực, 7 kỳ quan thế giới mới, 1 kỳ quan thế giới cổ đại, và nhiều kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng khác. Sơn Đoòng - nơi Trái đất thở là cuốn sách thứ 8 của tác giả, tiếp nối những tác phẩm về hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực kinh tế như du lịch, bất động sản, hành trình khám phá, chia sẻ trải nghiệm và các bài học từ thế giới