Doanh nghiệp Việt đưa nhà máy lắp ráp UAV tại Mỹ vào hoạt động

(VTC News) -

Ngày 21/9, CT UAV (thành viên CT Group Hi-Tech) và đối tác TJ Aerospace khánh thành nhà máy liên doanh lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV) tại Garden Grove, bang California, Mỹ.

Nhà máy được chuẩn bị trong khoảng một năm trước khi đi vào hoạt động. Liên doanh CTJ đặt mục tiêu khi vận hành có thể đưa ra thị trường hơn 100 UAV mỗi ngày, gồm các dòng drone và phương tiện cất, hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL).

Nhà máy liên doanh lắp ráp UAV giữa CT UAV và TJ Aerospace tại Garden Grove, bang California, Mỹ.

Trong liên doanh, CT UAV phụ trách phát triển sản phẩm, đồng thời đóng góp công nghệ, thiết bị và nguồn vốn.

TJ Aerospace cung cấp mặt bằng, máy móc, nguồn lực tài chính và mạng lưới tại Mỹ. Đối tác này có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất, kiểm soát chất lượng cơ khí chính xác cho ngành hàng không, từng tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho Boeing và Lockheed Martin.

CT UAV hiện nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng thiết bị bay không người lái hướng tới nhiều lĩnh vực như vận tải, hậu cần, viễn thông, nông - lâm nghiệp, xây dựng, năng lượng, cứu hộ cứu nạn và giám sát môi trường. Việc đặt cơ sở lắp ráp tại California được doanh nghiệp xác định là một bước trong kế hoạch mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ.

Sau nhà máy tại Garden Grove, CT UAV cho biết dự kiến thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại khu vực bờ Tây, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối tại một số bang của Mỹ.

Việc doanh nghiệp UAV Việt Nam mở cơ sở tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh các ứng dụng thiết bị bay không người lái đang mở rộng từ lĩnh vực chuyên dụng sang sản xuất và đời sống.

Riêng với CT UAV, nhà máy mới giúp doanh nghiệp đưa hoạt động lắp ráp đến gần thị trường mục tiêu hơn, thay vì chỉ phát triển sản phẩm và sản xuất trong nước.