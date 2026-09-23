Doanh nghiệp logistics củng cố năng lực ra sao để đáp ứng kỳ vọng khách hàng?

(VTC News) -

Logistics Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với quy mô ngày càng lớn. Theo Bộ Công Thương, thị trường dịch vụ logistics hiện đạt khoảng 45 - 50 tỷ USD, tương đương 10% GDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16% mỗi năm.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng ngành 12 - 15%/năm, đưa logistics trở thành một ngành dịch vụ hạ tầng quan trọng của nền kinh tế giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050.

Trong đó cần kể đến chiến lược tập trung thúc đẩy đầu tư, hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn, hiện đại tại các vùng kinh tế trọng điểm; đồng thời ưu tiên hạ tầng phục vụ thương mại điện tử, kho thông minh hướng tới tối ưu chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Định hướng này cũng thúc đẩy các doanh nghiệp logistics không chỉ nâng cao năng lực xử lý, mà còn mở rộng mạng lưới và khả năng kết nối để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Xây dựng hạ tầng quy mô lớn và nền tảng năng lực xử lý

Khi nhu cầu vận chuyển ngày càng mở rộng, năng lực xử lý tại các trung tâm phân loại đóng vai trò quan trọng trong việc luân chuyển bưu kiện hiệu quả giữa các khu vực. Vì vậy, việc đầu tư vào các trung tâm quy mô lớn, ứng dụng tự động hóa không chỉ nhằm gia tăng công suất, mà còn giúp nâng cao khả năng xử lý, điều phối và luân chuyển hàng hóa một cách hiệu quả.

Theo hướng này, SPX đang từng bước củng cố và mở rộng hạ tầng trên toàn quốc với các trung tâm phân loại hàng hóa quy mô lớn được đầu tư tại những khu vực trọng điểm ở cả phía Bắc và phía Nam.

Bên trong trung tâm phân loại hàng hóa SPX.

Ở phía Bắc, từ năm 2023, SPX đã đưa vào hoạt động trung tâm phân loại hàng hóa tự động tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Bắc Ninh. Với diện tích 100.000 m², trung tâm có khả năng xử lý lên đến 5 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Trong khi đó, tại Hưng Yên, SPX đang xây dựng trung tâm mới được định hướng trang bị hệ thống phân loại tự động thế hệ mới với công suất dự kiến xử lý lên tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày khi đi vào hoạt động.

Tại Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), SPX đang hoàn thiện trung tâm phân loại tự động. Sau khi đi vào hoạt động, đây sẽ là trung tâm phân loại tự động lớn nhất của SPX ở khu vực phía Nam.

Trung tâm phân loại hàng hóa SPX tại Hưng Yên được khởi công xây dựng năm 2025 với công suất xử lý dự kiến lên tới 7 triệu bưu kiện mỗi ngày.

Những khoản đầu tư này góp phần củng cố năng lực xử lý của SPX, kết hợp với công nghệ tự động hóa giúp đáp ứng sản lượng bưu kiện ngày càng tăng và nâng cao tính ổn định trong vận hành toàn mạng lưới.

Mở rộng điểm chạm với khách hàng sử dụng dịch vụ

Năng lực logistics còn nằm ở khả năng đưa dịch vụ đến gần người sử dụng. Với khách hàng, một mạng lưới chỉ thực sự thuận tiện khi việc gửi và nhận hàng có thể diễn ra gần nơi họ sinh sống, làm việc hoặc kinh doanh.

Để gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, SPX đã mở rộng và nâng cấp hơn 100 bưu cục trên cả nước tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh… Các bưu cục được bố trí tại những khu vực thuận tiện để người dân tiếp cận dịch vụ vận chuyển dễ dàng hơn.

Người dùng gửi hàng thuận tiện với mạng lưới các điểm giao nhận của SPX trên toàn quốc.

Song song với hệ thống bưu cục và mạng lưới sẵn có, SPX còn mở rộng độ phủ dịch vụ thông qua việc kết hợp với các điểm giao nhận đối tác. Từ năm 2025, doanh nghiệp triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, bổ sung thêm các điểm kết nối để người dùng có thể gửi hàng trực tiếp, lựa chọn lấy hàng tận nơi, giao hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại điểm để nhận sau.

Mạng lưới các điểm giao nhận này đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng đa dạng, từ hộ kinh doanh gửi đơn cho người mua mỗi ngày, cửa hàng luân chuyển sản phẩm giữa các địa điểm, đến nhu cầu gửi đồ, quà tặng cho người thân, bạn bè ở tỉnh, thành phố khác.

Chiến lược mở rộng đồng thời các trung tâm phân loại quy mô lớn, đầu tư tự động hóa, phát triển bưu cục và bổ sung các điểm giao nhận không chỉ đơn thuần nhằm mở rộng mạng lưới.

Đây còn là cách SPX xây dựng một hệ thống logistics có nhiều lớp kết nối chặt chẽ khi các trung tâm phân loại lớn tạo năng lực xử lý ở phía sau, còn hệ thống bưu cục cùng đội ngũ giao hàng hiện diện tại khắp các khu vực đảm nhiệm vai trò kết nối, vận chuyển đến người dùng và doanh nghiệp trên toàn Việt Nam.

Có thể thấy, quá trình đầu tư vào hạ tầng và mở rộng điểm chạm của SPX đang hướng đến một mô hình logistics có khả năng phục vụ rộng hơn, tiến tới đáp ứng các nhu cầu gửi - nhận hàng hóa thường xuyên và đa dạng của người dùng trên cả nước, nhất là trong dịp cao điểm cuối năm.