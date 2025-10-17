Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam gây bão mạng, bị so sánh với phim Hàn, Trung

(VTC News) -

Tập 30 của Gió ngang khoảng trời xanh đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội khi mối quan hệ giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) và Linh (Lan Phương) bất ngờ vượt giới hạn sau một bữa tiệc. Trong cơn say và cảm xúc dồn nén, hai người không kiềm chế được, dẫn đến cảnh thân mật.

Cảnh nóng sau khi lên sóng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước diễn biến này, đặc biệt là khi Linh (Lan Phương) là người chủ động, còn Đăng (Doãn Quốc Đam) lại không đủ kiềm chế để dừng lại dù đã có gia đình.

Vai diễn của Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây tranh cãi.

Phản ứng hối hận của Đăng vào sáng hôm sau càng khiến người xem tranh luận gay gắt. Một số ý kiến cho rằng nhân vật này yếu đuối, thiếu trách nhiệm và dễ dàng biện minh cho sai lầm của mình bằng cảm xúc nhất thời.

Ngay sau đó, cảnh tắm của Đăng tiếp tục “gây bão” trên mạng xã hội. Nếu trong phim Hàn hay Trung, cảnh tắm của nam chính thường được dàn dựng như một màn trình diễn hình thể với ánh sáng mờ ảo, nước chảy chậm, nhạc nền lãng mạn, thì ở Gió ngang khoảng trời xanh, đạo diễn lại chọn hướng thể hiện hoàn toàn ngược lại.

Trên màn ảnh, Đăng xuất hiện với vẻ ngoài bơ phờ, thân hình đúng chuẩn “người đàn ông U40 vừa trải qua một đêm đầy hối hận”. Không còn vẻ điển trai, chỉn chu của một đạo diễn thành đạt, nhân vật hiện lên yếu đuối, trần trụi và có phần đáng thương. Nhiều khán giả nhận xét cảnh quay “thiếu mặn”, “phá mood”, thậm chí “không hợp thẩm mỹ truyền hình”.

Cảnh tắm của nhân vật Đăng gây bão mạng xã hội.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến bênh vực, cho rằng chính sự thô ráp, mộc mạc ấy mới tạo nên giá trị chân thật của phim. Nhiều người cũng ủng hộ cách dàn dựng của đạo diễn, khẳng định cảnh quay này không nhằm phô diễn hình thể mà để khắc họa tâm lý nhân vật.

Hậu trường cảnh quay cho thấy Lan Phương và Doãn Quốc Đam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện từng động tác để vừa thể hiện cảm xúc thật, vừa tuân thủ giới hạn của phim truyền hình. Lan Phương cho biết cô hoàn toàn tin tưởng đồng nghiệp và cảm thấy an toàn dù xung quanh là cả ê-kíp.

Đáng chú ý, cả hai từng đóng vai vợ chồng trong Gia đình mình vui bất thình lình, nên sự ăn ý giúp họ dễ dàng thể hiện những phân cảnh nhạy cảm một cách tự nhiên, tinh tế. Chính điều này đã khiến tập 30 của Gió ngang khoảng trời xanh trở thành một trong những tập được bàn luận nhiều nhất kể từ khi phim phát sóng.