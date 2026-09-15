Đò ngang dừng chạy, hàng nghìn người Bắc Ninh chật vật tìm đường đi làm mỗi sáng

(VTC News) -

Video: Người dân chật vật qua sông do 2 bến đò dừng hoạt động.

Đi vòng xa, chen chúc qua sông

Khoảng 1 tuần trở lại đây, việc hai bến đò Đại Lâm và Phấn Động (Đồng Bún), xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh tạm dừng hoạt động khiến sinh hoạt của người dân phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt là tổ dân phố Vân, bị đảo lộn.

Thay vì qua sông thuận tiện như trước, hàng nghìn người dân tổ dân phố Vân phải di chuyển đường vòng xuống bến đò Bến Đình, Thổ Hà để sang xã Tam Đa đi làm tại các khu công nghiệp như Yên Phong I hoặc tới trường học bên phường Kinh Bắc.

Hai bến đò Đại Lâm và Phấn Động tạm dừng hoạt động khiến người dân tổ dân phố Vân, phường Vân Hà rất vất vả khi qua sông.

Từ 6h đến 8h, lượng người và phương tiện dồn về bến đò Bến Đình tăng đột biến, gây cảnh ùn ứ kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Tỵ, tiểu thương trú tại tổ dân phố Vân, phường Vân Hà, cho biết việc đóng bến đò Phấn Động và Đại Lâm khiến công việc buôn bán của chị gặp nhiều khó khăn. Việc phải di chuyển xa hơn làm tăng thời gian đi lại và chi phí, nhất là với những người thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ sáng sớm.

“Trước đây nhà ngay bến, đi đò là sang ngay. Nay phải đi vòng rất xa. Chúng tôi đi từ 3- 4h vất vả hơn nhiều vì bến này (Bến Đình) ít người nên chủ đò không chạy sớm như bến cũ. Hơn nữa, đường dốc xuống đò ở đây gắt, chở hàng nặng rất sợ trượt ngã”.

Trong giờ cao điểm buổi sáng, bến đò Bến Đình luôn quá tải.

Cùng chung cảnh ngộ, em Diêm Đình Duy, trú tại phường Vân Hà, cho biết từ khi bến đò Phấn Động tạm dừng hoạt động, em phải đi xa hơn, đồng thời mất nhiều thời gian chờ đò do lượng người dồn về bến Bến Đình tăng cao.

“Em là học sinh Trường Đào Duy Từ, phường Kinh Bắc, cách nhà hơn 10 km. Việc phải đi vòng và chờ đò lâu khiến em đã bị muộn học 3 hôm. Em mong hai bến đò cũ sớm hoạt động trở lại để việc đi học, đi lại thuận tiện hơn”, Duy nói.

Anh Nguyễn Xuân Phương, trú thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, cho biết khoảng 7h-8h là thời điểm công nhân đi làm tại các khu công nghiệp đông nhất nên các chuyến đò thường chật kín người.

“Chủ yếu là bà con từ phường Vân Hà sang Tam Đa để làm việc, học tập. Việc 2 bến đò Đại Lâm và Phấn Động Bến bị dừng khiến mọi người phải dồn về đây, có khi phải đứng chờ nhiều lượt mới lên được đò. Khi xuống bến, người và xe chen chúc, đi lại rất vất vả, nhất là những hôm đông người. Nay phải đi vòng đường xa, vừa mất thêm thời gian vừa ảnh hưởng đến giờ đi làm, đi học”, anh Phương nói.

Việc đò quá tải cũng khiến các đò phải hoạt động hết công suất, liên tục trong ngày.

Áp lực dồn ứ cũng khiến các chủ đò tại bến Bến Đình hoạt động hết công suất. Anh Nguyễn Văn Thành, người lái đò tại đây, cho biết: “Trước kia khi chưa cấm thì đò chạy thoải mái. Nay khách dồn sang đông nghẹt, nhất là buổi sáng khi học sinh và công nhân đi làm, bến lúc nào cũng trong tình trạng quá tải trong khoảng 6h30-8h”.

Chưa đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục mở bến

Giải thích nguyên nhân tạm dừng hoạt động hai bến đò Đại Lâm và Phấn Động, ông Hồ Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đa, cho biết cả hai bến đều chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Bến đò Bến Đình có đoạn đường dẫn xuống dốc khá gắt, tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với người đi xe máy chở hàng nặng qua đò.

Theo ông Cường, qua kiểm tra của đoàn liên ngành, giấy phép hoạt động của hai bến đã hết hạn từ năm 2022. Sau đó, chính quyền xã Tam Đa cũ gia hạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, thời hạn gia hạn cũng kết thúc vào ngày 5/7/2026.

Từ tháng 8, UBND xã Tam Đa chủ động phối hợp với UBND phường Vân Hà tìm phương án đấu thầu và quản lý bến khách ngang sông theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, đến nay hai địa phương chưa thống nhất được phương án.

Đặc biệt, ngày 11/9, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đình chỉ toàn bộ hoạt động không đủ điều kiện trên sông, trong đó có các bến khách ngang sông, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Bến Đình quá tải khi hai bến đò Đại Lâm, Phấn Động dừng hoạt động

Ông Cường cho rằng việc tạm dừng các bến đò là cần thiết để bảo đảm đúng quy định, nhưng nhu cầu đi lại của người dân vẫn rất lớn. Vì vậy, địa phương mong sớm có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc.

“Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc quản lý nhà nước đối với các bến khách ngang sông giáp ranh giữa hai địa phương. Đây là căn cứ để cấp xã triển khai đấu thầu, quản lý bến đúng quy định và sớm mở lại tuyến đò, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân”, ông Cường nói.