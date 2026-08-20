Điều phụ huynh thực sự kỳ vọng phía sau một lớp học trực tuyến

(VTC News) -

Chất lượng bắt đầu từ người thầy

Công nghệ giúp học sinh học tại nhà, kết nối với giáo viên ở nhiều địa phương và tiếp cận chương trình theo độ tuổi, môn học. Nhưng kết nối giáo viên và học sinh mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng của quá trình dạy và học: giáo viên là ai, phương pháp được triển khai thế nào và học sinh có được theo sát hay không.

Đây cũng là hướng Uniclass lựa chọn khi xây dựng mô hình giáo dục trực tuyến: lấy đội ngũ giáo viên làm nền tảng, kết hợp phương pháp Uni Leap và công nghệ để hỗ trợ quá trình học tập.

Theo ông Lê Tuấn Nghĩa, Tổng Giám đốc Uniclass, công nghệ chỉ hỗ trợ kết nối; chất lượng giờ học vẫn cần người thầy có chuyên môn, phương pháp và hiểu học sinh. Vì vậy, Uniclass ưu tiên xây dựng đội ngũ giáo viên, sau đó sử dụng công nghệ để hỗ trợ quá trình dạy và học.

Theo đại diện Uniclass, giáo viên được tuyển chọn từ các trường Tiểu học và THCS trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, dựa trên chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực sư phạm; đồng thời trải qua đào tạo nội bộ trước khi đứng lớp.

Trong đội ngũ này có cô Phạm Thị Oanh, tốt nghiệp Sư phạm Hóa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, hơn 5 năm giảng dạy tại các trường tư thục tại Hà Nội và nhiều năm đồng hành cùng học sinh trong các kỳ thi, sân chơi học thuật.

Ở bậc Tiểu học, cô Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên chủ nhiệm Trường Tiểu học Phenikaa với hơn 10 năm kinh nghiệm, tham gia xây dựng chương trình Tiếng Việt tại Uniclass.

Bên cạnh chuyên môn, việc tuyển chọn giáo viên cũng chú trọng khả năng tương tác với học sinh trong môi trường trực tuyến - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự chủ động và mức độ tham gia của các em trong giờ học.

Chung một phương pháp, sát từng học sinh

Theo Uniclass, quy tụ giáo viên có chuyên môn mới là điều kiện cần. Để chất lượng đào tạo được triển khai nhất quán, đội ngũ giáo viên được đào tạo theo phương pháp Uni Leap.

Phương pháp này hướng học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn hiểu bản chất, biết vận dụng và từng bước hình thành năng lực tự học. Giáo viên dẫn dắt thông qua câu hỏi, tương tác và khuyến khích học sinh tự giải quyết vấn đề thay vì chỉ tiếp nhận lời giải có sẵn.

Ông Lê Tuấn Nghĩa cho biết giáo viên vẫn có không gian phát huy kinh nghiệm và phong cách cá nhân, nhưng cần cùng hướng đến một tiêu chuẩn chung về phương pháp và mục tiêu phát triển học sinh.

Song song với phương pháp, Uniclass ứng dụng AI để theo dõi và hỗ trợ quá trình học tập. Hệ thống ghi nhận dữ liệu từ kết quả bài tập, tiến độ đến những nội dung cần củng cố, giúp giáo viên có thêm cơ sở đánh giá và đưa ra hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Nghĩa, AI là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế giáo viên. Dữ liệu giúp nhìn rõ quá trình học tập, còn việc giải thích, tương tác, động viên và lựa chọn cách hỗ trợ vẫn cần đến người thầy.

Sự kết hợp giữa dữ liệu công nghệ và quan sát trực tiếp cũng là cơ sở để Uniclass triển khai cá nhân hóa, theo dõi cả quá trình thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng.

Trực tuyến nhưng không một chiều

Một bài toán của giáo dục trực tuyến là tránh để học sinh chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Với Uniclass, giáo viên trực tiếp giảng dạy và tương tác; Uni Leap tạo khung triển khai chung; công nghệ hỗ trợ theo dõi tiến trình. Mô hình được xây dựng trên ba yếu tố: giáo viên chất lượng, phương pháp Uni Leap và công nghệ cá nhân hóa.

Với phụ huynh, học trực tuyến mang lại sự thuận tiện về thời gian và không gian. Nhưng để lựa chọn và gắn bó với một chương trình, yếu tố quan trọng hơn vẫn là chất lượng đào tạo mà con nhận được.

Tại Uniclass, chất lượng đó được xây dựng từ đội ngũ giáo viên được tuyển chọn, đào tạo theo Uni Leap và hỗ trợ bởi công nghệ.

Theo ông Lê Tuấn Nghĩa, mục tiêu không phải tạo ra một nền tảng có nhiều tính năng, mà là xây dựng mô hình trong đó công nghệ phục vụ giáo viên và giáo viên phục vụ sự tiến bộ của học sinh.

“Điều chúng tôi hướng tới là khi phụ huynh lựa chọn Uniclass, họ biết con mình đang được học với ai, học theo phương pháp nào và quá trình học được theo dõi ra sao. Đó là nền tảng để xây dựng niềm tin vào chất lượng đào tạo trực tuyến.”

Từ cách tiếp cận này, Uniclass định vị mô hình giáo dục trực tuyến với người thầy làm nền tảng, Uni Leap làm cơ sở và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, hướng tới quá trình học tập có chất lượng và phù hợp hơn với từng học sinh.