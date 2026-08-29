Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.