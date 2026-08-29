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Xuất bản ngày 29/08/2026 01:44 PM
Xuất bản ngày 29/08/2026 01:44 PM

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam lần đầu tổ chức tại Lào Cai gây chú ý với hình ảnh các nữ cầu thủ mặc váy truyền thống ra sân tranh tài.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 1

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 2

Điểm đặc biệt của giải là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được may dựa trên trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 3

Những bộ váy, áo mang hoa văn, họa tiết và chất liệu thổ cẩm đặc trưng được đưa vào trang phục thi đấu, đồng thời được thiết kế theo hướng phù hợp với vận động.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 4

Trên sân cỏ, những bộ trang phục mang dấu ấn văn hóa của từng dân tộc tạo nên hình ảnh khác biệt so với các giải bóng đá thông thường.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 5

Các cầu thủ vẫn đảm bảo yêu cầu thi đấu, trong khi những nét đặc trưng trong trang phục truyền thống được giữ lại và thể hiện theo cách phù hợp hơn với sân bóng.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 6

Sau gần một tuần tranh tài, sáng 29/8, trận chung kết diễn ra giữa đội Lục Yên của Lào Cai và Đak Đoa của Gia Lai.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 7

Lục Yên nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ, chủ động tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội. Đak Đoa cũng tạo ra những tình huống gây sức ép, khiến trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 8

Tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, Lục Yên giành chiến thắng 2-1 trước Đak Đoa trong trận chung kết. Kết quả này giúp đội bóng của Lào Cai trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 9
Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 10
Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 11

Trận chung kết tại Nghĩa Lộ nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 12

Đak Đoa giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ - 13

Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.

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