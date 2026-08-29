Diện váy truyền thống, nữ cầu thủ dân tộc thiểu số tranh tài trên sân cỏ

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.
Điểm đặc biệt của giải là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được may dựa trên trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Những bộ váy, áo mang hoa văn, họa tiết và chất liệu thổ cẩm đặc trưng được đưa vào trang phục thi đấu, đồng thời được thiết kế theo hướng phù hợp với vận động.
Trên sân cỏ, những bộ trang phục mang dấu ấn văn hóa của từng dân tộc tạo nên hình ảnh khác biệt so với các giải bóng đá thông thường.
Các cầu thủ vẫn đảm bảo yêu cầu thi đấu, trong khi những nét đặc trưng trong trang phục truyền thống được giữ lại và thể hiện theo cách phù hợp hơn với sân bóng.
Sau gần một tuần tranh tài, sáng 29/8, trận chung kết diễn ra giữa đội Lục Yên của Lào Cai và Đak Đoa của Gia Lai.
Lục Yên nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ, chủ động tổ chức phòng ngự và chờ cơ hội. Đak Đoa cũng tạo ra những tình huống gây sức ép, khiến trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.
Tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, Lục Yên giành chiến thắng 2-1 trước Đak Đoa trong trận chung kết. Kết quả này giúp đội bóng của Lào Cai trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV.
Trận chung kết tại Nghĩa Lộ nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Đak Đoa giành ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam.
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