Diện mạo Kinh thành Huế sau khi 31 công trình quân sự được tháo dỡ
(VTC News) -
31 lô cốt, công trình quân sự trên Kinh thành Huế được dỡ bỏ để trả lại diện mạo vốn có của di sản thế giới này và mở ra dư địa mới để phục vụ tham quan, du lịch.
Kinh thành Huế thông thoáng sau khi tháo dỡ 31 công trình quân sự
Để bảo tồn, tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, trả lại giá trị nguyên trạng như dưới triều Nguyễn, TP Huế đã và đang thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng những công trình xây dựng sau này. Theo kế hoạch, 4.915 hộ dân với 2.233 hộ chính và 2.682 hộ phụ sẽ được dời khỏi di tích với tổng kinh phí gần 1.890 tỷ đồng.
Năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hoàn thành chỉnh trang và đưa vào khai thác con đường đi bộ trên di tích Thượng Thành (vòng ngoài cùng của Kinh thành Huế) nhằm phục vụ du khách và cộng đồng dân cư địa phương. Đường đi bộ trên Thượng Thành dài khoảng 800m nằm ở mặt Nam của Kinh thành Huế. Điểm khởi đầu từ đoạn Eo bầu Nam Xương, qua cửa Thể Nhơn hay còn gọi là cửa Ngăn, đi qua khu vực Kỳ Đài, cửa Quảng Đức và kết thúc ở Eo bầu Nam Thắng (hoặc ngược lại).
Nhiều du khách trong nước và quốc tế đã có những trải nghiệm thú vị khi đi bộ dọc tuyến đường trên di tích Thượng Thành. Từ con đường này, du khách có thể ngắm cảnh về di tích Ngọ Môn (Đại Nội Huế), nhìn ngắm toàn cảnh di tích Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình ở góc nhìn cao hơn, chiêm ngưỡng và tìm hiểu về những khẩu súng thần công được đặt trên di tích Kỳ Đài Huế cũng như check-in và chụp ảnh lưu niệm những vị trí đẹp của di tích Huế.
Theo TP Huế, khi di tích Thượng Thành hoàn thành việc chỉnh trang thì sẽ hình thành và khai thác tuyến đi bộ dài hơn 10km bao quanh Kinh thành Huế.
NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT
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