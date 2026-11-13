Báo Anh: Michael Carrick là 'vật tế thần' cho sự hỗn loạn ở Man Utd

(VTC News) -

Ngày 12/11, Manchester United chính thức sa thải huấn luyện viên Michael Carrick sau chuỗi kết quả thất vọng ở mùa giải 2026-2027. Trong bài bình luận đăng cùng ngày, báo Guardian nhận định chiến lược gia 45 tuổi chỉ là “vật tế thần” cho những vấn đề tồn tại trong bộ máy điều hành đội chủ sân Old Trafford suốt hơn một thập kỷ.

Bộ máy lãnh đạo hỗn loạn

Sự thiếu nhất quán trong cách điều hành Man Utd được thể hiện rõ qua quá trình tìm kiếm người thay thế HLV Michael Carrick. Trước khi Mauricio Pochettino trở thành ứng viên được lựa chọn, cựu HLV Newcastle Eddie Howe từng là mục tiêu hàng đầu của giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Đáng chú ý, Howe từng được Dan Ashworth, người tiền nhiệm của Wilcox, đề xuất bổ nhiệm sau khi Erik ten Hag bị sa thải vào tháng 10/2024. Tuy nhiên, Wilcox khi đó phản đối phương án này và thuyết phục Sir Jim Ratcliffe lựa chọn Ruben Amorim.

Giám đốc điều hành Man Utd Omar Berrada (trái) và giám đốc bóng đá Jason Wilcox hứng chịu nhiều chỉ trích. (Ảnh: The Guardian)

Đến tháng 12/2024, Ashworth rời Man Utd chỉ sau 5 tháng làm việc. Trong khi đó, Wilcox từ vị trí giám đốc kỹ thuật trở thành lãnh đạo cấp cao nhất phụ trách chuyên môn bóng đá tại Man Utd, đồng thời là nhân vật nắm quyền quyết định quan trọng.

Gần hai năm sau, chính Wilcox lại đề xuất bổ nhiệm Howe, người ông từng phản đối, làm HLV trưởng thứ tám của Man Utd kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Báo Guardian cho rằng những quyết định trái ngược này phản ánh tình trạng thiếu định hướng và nhất quán trong bộ máy điều hành do Ratcliffe, Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada đứng đầu. Tờ báo thậm chí ví cách vận hành của Man Utd như một vở hài kịch, nơi những người nắm quyền liên tục đưa ra các quyết định khó lý giải.

Tình trạng này không phải là vấn đề mới xuất hiện dưới thời Carrick. Những quyết định bổ nhiệm sai lầm và các cuộc cải tổ thiếu hiệu quả đã trở thành điểm đặc trưng tại Old Trafford kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Jose Mourinho là một trong những người từng phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Man Utd từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2018, giành Europa League và Cúp Liên đoàn Anh ngay mùa giải đầu tiên.

Mùa 2017-2018, Mourinho giúp Man Utd giành 81 điểm và kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí á quân, kém Man City 19 điểm. Ông từng đánh giá đây là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp, dù trước đó đã giành nhiều danh hiệu lớn cùng Chelsea, Inter Milan và Real Madrid.

Báo Guardian cho rằng Mourinho đưa ra nhận định như vậy bởi ông phải làm việc trong một bộ máy điều hành đầy bất cập dưới thời phó chủ tịch Ed Woodward. Ban lãnh đạo Man Utd thường xuyên can thiệp vào những quyết định chuyên môn, bất chấp việc đã thuê các HLV hàng đầu để phụ trách đội bóng.

Theo đó, vấn đề lớn nhất của Man Utd là mỗi HLV mới đều phải tiếp quản những bất cập từ người tiền nhiệm, nhưng không có đủ quyền lực hoặc sự hỗ trợ để giải quyết tận gốc.

Tờ báo Anh cho rằng một cuộc cải tổ thực sự chỉ có thể diễn ra khi Ratcliffe, gia đình Glazer cùng các lãnh đạo cấp cao thừa nhận trách nhiệm đối với tình trạng hiện tại. Gia đình Glazer nắm quyền sở hữu Man Utd từ năm 2005, trong khi câu lạc bộ hiện gánh khoản nợ khoảng 1,2 tỷ bảng.

Carrick cũng phải chịu trách nhiệm

Dù chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd, báo Guardian không hoàn toàn bênh vực Carrick. Tờ báo Anh cho rằng chiến lược gia 45 tuổi cũng mắc những sai lầm trong cách quản lý phòng thay đồ và xử lý các vấn đề nội bộ.

Một trong những hạn chế lớn nhất của Carrick là thiếu sự lọc lõi cần thiết để kiểm soát những cầu thủ có ảnh hưởng lớn. Trong tháng cuối cùng tại Old Trafford, nhà cầm quân người Anh phải đối mặt với những phát biểu gây tranh cãi từ Lisandro Martinez và Bruno Fernandes.

Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid, Martinez công khai chỉ trích chính sách tuyển dụng của giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trong khi đó, đội trưởng Fernandes đặt câu hỏi về chiến thuật của Carrick sau trận thua 1-4 trước Como.

HLV Carrick không thể duy trì thành công ở mùa 2025-2026 khi bước vào mùa giải mới. (Ảnh: AP)

Trước đó, Mourinho từng chủ động sử dụng truyền thông để gây sức ép nhằm loại bỏ những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Trong khi đó, Carrick khó có thể áp dụng những biện pháp tương tự, dù đôi khi chúng cần thiết để bảo vệ lợi ích chung của đội bóng.

Những bất ổn nội bộ góp phần khiến Man Utd sa sút nghiêm trọng. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng 3 trong 15 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải, bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh và rơi xuống nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Khi trở lại Old Trafford vào tháng 1/2026, Carrick từng tạo ra sự thay đổi tích cực. Trong 17 trận dẫn dắt Man Utd ở giai đoạn cuối mùa 2025-2026, ông chỉ nhận hai thất bại, lần lượt đánh bại những đối thủ mạnh như Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Chuỗi kết quả ấn tượng giúp Man Utd kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Carrick không thể duy trì thành công đó khi bước vào mùa giải mới.

Tuy nhiên, việc sa thải Carrick cũng không đồng nghĩa với việc những vấn đề của Man Utd sẽ được giải quyết. Pochettino, nếu tiếp quản đội bóng, sẽ phải đối mặt với những khó khăn tương tự như các HLV tiền nhiệm.

Báo Guardian cảnh báo rằng chừng nào những khiếm khuyết trong cấu trúc quản lý chưa được khắc phục, bất kỳ HLV nào đến Old Trafford cũng có nguy cơ trở thành “vật tế thần” tiếp theo.