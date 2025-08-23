Điểm chuẩn các trường Luật 2025, cao nhất hơn 28

(VTC News) -

Năm 2025, trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 19,75 - 25,55. Trong đó ngành có điểm cao nhất là Luật kinh tế và thấp nhất là Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk).

Nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), điểm chuẩn ở mức cao hơn. Cụ thể, tổ hợp C00 chênh 3,24 so với tổ hợp gốc D01. Trong khi đó, tổ hợp A01 và A00 sẽ cao hơn lần lượt 0,29 và 1,39 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2025.

Ngày 22/8, trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn năm 2025. Điểm chuẩn năm nay dao động từ 23,72 - 24,2 điểm. Ngành Luật học có điểm cao nhất với 24,2 và thấp nhất là Luật kinh doanh 23,72.

Điểm chuẩn Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 2025

Đại học Luật, Đại học Huế năm nay lấy điểm chuẩn ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp, cả 2 ngành Luật và Luật kinh tế đều có điểm chuẩn là 22. Đối với phương thức xét học bạ/kết hợp có điểm chuẩn 23,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Luật, Đại học Huế 2025

Với 7 ngành đào tạo, trường Đại học Luật TP.HCM lấy điểm chuẩn từ 18,12 - 25,65. Trong đó ngành có điểm thấp nhất là Quản trị kinh doanh khối tổ hợp A01 với 18,12 điểm. Ngành cao nhất là 25,65 điểm tổ hợp X78 (Ngữ văn, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Điểm chuẩn Đại học Luật TP.HCM 2025.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc gia TP.HCM là Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) với 28,08 điểm. Thấp nhất là chuyên ngành Luật dân sự (chương trình tiếng Anh) với 23,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật lấy điểm chuẩn 2025.

Các trường đại học chuyên đào tạo ngành Luật trên cả nước công bố mức học phí từ 16 - 57,6 triệu đồng/năm học.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

