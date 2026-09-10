DIBAO Vibe mở rộng tệp khách hàng trẻ với dòng xe điện hướng tới nữ sinh

(VTC News) -

Đi học bằng chiếc xe màu gì, kiểu dáng ra sao, có tiện cho lịch trình hằng ngày... ngày càng được người trẻ quan tâm. Với nữ học sinh, sinh viên, phương tiện không chỉ cần thuận tiện mà còn phù hợp với phong cách cá nhân. Nắm bắt nhu cầu này, DIBAO giới thiệu Vibe - mẫu xe máy điện có bàn đạp mới dành cho nữ giới trẻ.

Khi lựa chọn xe cũng là lựa chọn phong cách

DIBAO lựa chọn cho Vibe phong cách thiết kế kết hợp giữa nét classic và hiện đại. Những đường nét mềm mại tạo cảm giác nữ tính, còn tổng thể xe được xử lý gọn gàng để giữ được diện mạo trẻ trung.

Cách thiết kế này hướng tới một yêu cầu khá thực tế. Với học sinh, sinh viên, xe thường được sử dụng trong nhiều năm, kiểu dáng cần có điểm nhận diện nhưng không quá phụ thuộc vào một xu hướng nhất thời.

Thay vì đóng khung sản phẩm trong một hình mẫu nữ tính cụ thể, DIBAO phát triển Vibe theo hướng có thể thích ứng với nhiều phong cách. Xe có thể đồng hành cùng nữ sinh học đường, nhưng cũng phù hợp với sinh viên theo đuổi hình ảnh năng động, tối giản hay thanh lịch.

Bên cạnh kiểu dáng, bảng màu đa dạng cũng mở rộng khả năng lựa chọn. Đây là một chi tiết đáng chú ý khi màu sắc trở thành yếu tố giúp người trẻ cá nhân hóa những vật dụng gắn bó hàng ngày, từ điện thoại, phụ kiện thời trang đến phương tiện di chuyển.

DIBAO Vibe thích ứng với nhiều phong cách khác nhau.

Tuy nhiên, một chiếc xe “hợp gu” vẫn phải đáp ứng tốt công năng cơ bản.

DIBAO Vibe sử dụng động cơ DIBAO QS ứng dụng công nghệ không chổi than BLDC, công suất tối đa 1.550W, mô-men xoắn danh định 9,55 Nm. Xe đạt tốc độ khoảng 40 - 45 km/h và có thể di chuyển khoảng 70 - 90km sau mỗi lần sạc.

Xe được trang bị phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau và lốp không săm kích thước 3.00 - 10. Hệ thống giảm xóc thủy lực hỗ trợ hấp thụ rung động từ mặt đường, góp phần tạo cảm giác ổn định khi di chuyển. Hệ thống chiếu sáng Full LED vừa đảm nhiệm khả năng quan sát khi vận hành, vừa góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại cho mẫu xe.

Phong cách trên Vibe không tách rời công năng. Thiết kế tạo dấu ấn nhận diện, còn các trang bị vận hành phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên của người dùng trẻ.

Khi smartphone trở thành một phần của trải nghiệm đi xe

Nếu kiểu dáng và màu sắc phản ánh thẩm mỹ, những tiện ích công nghệ lại cho thấy cách chiếc xe thích ứng với thói quen của thế hệ người dùng mới. Khả năng kết nối giữa điện thoại và phương tiện cũng trở thành một phần của trải nghiệm sử dụng DIBAO Vibe.

Trên Vibe, DIBAO trang bị NFC và khả năng kết nối với app điện thoại, giúp người dùng có thêm lựa chọn trong thao tác và quản lý xe. Công nghệ trên mẫu xe này được tập trung vào những nhu cầu thường xuyên thay vì các tính năng phức tạp. Cổng sạc USB tích hợp cho phép người dùng bổ sung pin cho điện thoại khi cần thiết trong quá trình di chuyển.

Một tiện ích khác hướng trực tiếp tới nhu cầu sử dụng hàng ngày là cốp xe dung tích 25 lít. Không gian chứa đồ giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo các vật dụng cá nhân trong lịch trình từ trường học, nơi làm thêm đến những cuộc gặp gỡ bạn bè.

DIBAO Vibe cho phép kết nối dễ dàng với smartphone khi sử dụng.

Từ phương tiện đến dấu ấn cá nhân

Sự xuất hiện của DIBAO Vibe cho thấy cách các hãng xe điện đang tiếp cận cụ thể hơn từng nhóm khách hàng. Với nữ học sinh, sinh viên, chiếc xe cần phù hợp với việc đi học hàng ngày, đủ thuận tiện cho nhiều lịch trình khác nhau nhưng cũng cần đáp ứng nhu cầu về thẩm mỹ và công nghệ.

Vibe được DIBAO phát triển theo hướng kết hợp những yếu tố này. Thiết kế classic pha hiện đại cùng bảng màu đa dạng giải quyết bài toán về ngoại hình; động cơ 1.550W, hệ thống phanh, lốp không săm, giảm xóc thủy lực và Full LED phục vụ nhu cầu vận hành. Trong khi NFC, app điện thoại, USB và cốp 25 lít bổ sung sự thuận tiện cho quá trình sử dụng.

Sự thay đổi trong cách người trẻ lựa chọn phương tiện cũng cho thấy một xu hướng rộng hơn: Những sản phẩm sử dụng hàng ngày đang được nhìn nhận như một phần của phong cách cá nhân. Với một chiếc xe đồng hành từ nhà đến trường hay bất kỳ đâu, câu hỏi không còn dừng lại ở việc “có đáp ứng nhu cầu đi lại hay không”, mà còn là “chiếc xe có phù hợp với mình hay không”.

Trong bối cảnh đó, DIBAO Vibe hướng tới việc đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: một phương tiện phục vụ những hành trình hàng ngày và một sản phẩm để nữ học sinh, sinh viên lựa chọn theo phong cách riêng.